Cronaca



Bruciano due auto nella notte: paura a San Francesco

martedì, 1 settembre 2020, 10:18

di vinicia tesconi

I bagliori delle fiamme sono stati visti sin dalla parte opposta del centro di Carrara mentre il silenzio della notte è stato solcato dalle sirene dei vigili del fuoco. Due auto parcheggiate in viaauro Dell'Amico, in pieno centro a Carrara, hanno preso fuoco scatenando un grosso incendio che ha danneggiato in maniera più lieve una terza auto, anch'essa posteggiata lì vicino. È accaduto intorno alle 5 di questa mattina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che non hanno ancora stabilito la natura dell'incendio. Le fiamme, che hanno raggiunto l'altezza del palazzo lungo il quale si trovavano le auto parcheggiate, hanno creato non poca paura per gli abitanti dell'edificio che si sono ritrovati le abitazioni invase da un fumo denso. Il tempestivo allarme ed il pronto intervento dei pompieri ha evitato che ci fossero conseguenze più gravi per le persone.