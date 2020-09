Cronaca



Cava chiusa per focolaio Covid

giovedì, 3 settembre 2020, 14:32

di donatella beneventi

Una cava del gruppo Sam è stata chiusa per un focolaio di Covid fra i cavatori, quindici per la precisione, risultati positivi e messi in quarantena. La cava verrà riaperta nel momento in cui gli esami torneranno negativi: i sindacati CGIL e UIL denunciano la gestione superficiale della prevenzione alle cave, specialmente adesso che molti sono rientrati dalle ferie.



L'attenzione è anche focalizzata su altre zone, perché al momento i casi sono isolati, ma non è detto che il contagio si sia esteso, la cosa desta preoccupazione anche dal punto vista economico: un nuovo lockdown sarebbe un vero disastro per le aziende e i lavoratori.