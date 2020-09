Cronaca



Colpisce con un sacchetto della spesa una bambina all’uscita di scuola a Marina

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:22

di vinicia tesconi

Il personaggio, un uomo sulla quarantina affetto da disturbi psichiatrici, è purtroppo noto sia alla comunità locale sia anche alle forze dell’ordine che hanno ricevuto in passato svariate segnalazioni per comportamenti illeciti per il decoro e per il comune senso del pudore. L’ultima intemperanza in ordine di tempo è avvenuta ieri mattina poco prima di mezzogiorno all’uscita di alcune classi della scuola elementare Paradiso in viale Galilei. L’uomo, appena uscito dalla mensa della Caritas che si trova vicino alla scuola, ha colpito intenzionalmente in piena faccia una bambina di dieci anni che stava uscendo da scuola con una borsetta di plastica all’interno della quale c’era un oggetto- forse un panino – non meglio identificato ma, per fortuna, non molto pesante. Immediata la reazione di spavento della bambina che è scoppiata in lacrime anche per il colpo ricevuto e della madre della bambina che ha subito soccorso la figlia. Spaventati anche gli altri bambini e molti adulti presenti anche perché l’uomo ha continuato ad inveire contro alcuni di loro dicendo: “ La vuoi anche te una borsata nel muso?”. Già nei giorni scorsi, sempre lo stesso personaggio aveva sputato in faccia a un’altra bambina all’uscita di scuola e nei mesi scorsi, a più riprese era stato segnalato per atti osceni di fronte ai bambini poiché si era aggirato nudo nella pineta antistante la scuola. Sempre lui, durante il lockdown venne filmato in una deserta piazza Alberica in ‘pieno centro a Carrara, nell’atto di denudarsi e di compiere atti osceni, in un video che ebbe ampia diffusione. L’uomo, fra l’altro, vive da tempo in una roulotte fatiscente parcheggiata davanti all’asilo nido di via Bassagrande, esattamente quello in cui si è svolta l’estate ragazzi di Nausicaa e avvenne l’increscioso episodio della direttrice che segnalò due semplici cittadini interessati alle condizioni dei marciapiedi per come sospetti pedofili. La richiesta avanzata da molti genitori è stata quella di un tempestivo intervento dei servizi sociali della Asl, data la deriva violenta presa dai comportamenti dell’uomo.