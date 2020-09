Cronaca



Contributo per l'acquisto di un Pick-Up da parte della Cava di Gioia per il 119° Nucleo A.N.C. "Volontariato Apuania" di Massa

martedì, 29 settembre 2020, 19:12

Al 119° Nucleo Associazione Nazionale Carabinieri. "Volontariato Apuania", un contributo per l'acquisto di un fuoristrada dalla Coop Gioia. Il presidente Dolfi: Grazie ai cavatori di Gioia per questo segnale di attenzione.

"Un bel gesto dal valore non solo molto concreto, ma anche simbolicamente importante perché testimonia come il lavoro che la nostra Associazione sta facendo nel territorio di Massa Carrara sia sempre più apprezzato" così Giorgio Dolfi, presidente del 119* Nucleo dell' Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Massa Carrara, commenta il contributo ricevuto dalla Cooperativa Cavatori di Gioia, per l'acquisto di un fuoristrada pick up 4x4.

"La nostra Associazione – spiega Dolfi – è da sempre impegnata in compiti di volontariato, di protezione civile e di pubblica utilità in accordo con le istituzioni locali, regionali e nazionali. Ad esempio alle scorse elezioni regionali e per il referendum eravamo davanti ai seggi per il filtraggio degli elettori e per garantire il rispetto delle normi anti Covid. Inoltre facciamo parte della colonna nazionale della Protezione Civile, cioè quell'organizzazione che viene mobilitata quando c'è la necessità di intervenire prontamente in caso di bisogno su tutto il territorio nazionale. Per questo avere a disposizione dei mezzi che con il contributo della Cooperativa Gioia è estremamente importante per il nostro lavoro".

"Siamo al servizio delle nostre comunità – aggiunge Dolfi – e in pratica continuiamo a fare quello che già facevamo prima come Carabinieri: aiutare le persone e intervenire dove c'è bisogno. Prima lo facevamo come militari dell'Arma, adesso lo facciamo come cittadini volontari. Per questo i contributi per noi sono doppiamente importanti sia perché ci aiutano concretamente ad avere mezzi e risorse sia perché sono un segnale tangibile di quanto sia riconosciuto e apprezzato il nostro legame con i territori".

"Per noi cavatori di Gioia – aggiunge il Presidente della Cooperativa Anselmo Ricci – è stato naturale rispondere alla richieste dell'Associazione dei Carabinieri. Li abbiamo conosciuti sul campo, nel lavoro che svolgono, e quindi ci è sembrato giusto contribuire con una parte delle nostre risorse a una attività di servizio per tutta quanta la nostra comunità. Del resto è una tradizione della Cooperativa Gioia destinare parte delle risorse dei propri soci-lavoratori a iniziative e azioni a favore della comunità".

Nelle foto allegate in visione a chi ha contribuito per l'acquisto del mezzo alla Cooperativa Cavatori Gioia col Presidente Anselmo Ricci e Massimo Biagi , da parte del 119° Nucleo A.N.C. "Volontariato Apuania", sezione di Massa Carrara rappresentata dal Presidente Giorgio Dolfi e dal Vice Presidente Pino Precetti.