Coronavirus, 14 nuovi casi nella zona apuana

venerdì, 11 settembre 2020, 15:17

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi odierni, 11 settembre, sono 67.

Da oggi nelle specifiche l'Asl mette soltanto i rientri dall’estero o da altre regioni italiane ed i soggetti individuati in porti e stazioni ferroviarie a seguito dell’ordinanza numero 80 della Regione Toscana.

APUANE: 14 casi

Carrara 9 (di cui 2 individuati grazie ai controlli al porto di Livorno con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana), Massa 3, Montignoso 2;

LUNIGIANA: 6 casi

Aulla 2; Fosdinovo 1; Mulazzo 1; Pontremoli 2;

PIANA DI LUCCA: 5 casi

Altopascio 1 (rientro dall’estero), Lucca 4 (di cui 1 rientro dall’estero);

VALLE DEL SERCHIO: 1 caso

Pieve Fosciana 1;

PISA: 13 casi

Cascina 1, Pisa 8 (di cui 1 rientro dall'estero e 1 individuato grazie ai controlli al porto di Livorno con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana); San Giuliano Terme 1, Vecchiano 3;

ALTA VAL DI CECINA E VAL D’ERA: 6 casi

Calcinaia 1, Pomarance 1, Ponsacco 1, Pontedera 1, Santa Maria a Monte 1 (individuato grazie ai controlli al porto di Livorno con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana), Volterra 1;

LIVORNO: 10 casi

Collesalvetti 5 (di cui 2 individuati grazie ai controlli alla stazione ferroviaria di Pisa con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana), Livorno 5 (di cui 1 individuato grazie ai controlli legati all’ordinanza numero 80 della Regione Toscana alla stazione di Pisa);

VERSILIA 12

Massarosa 1, Viareggio 11.

I guariti ad oggi (11 settembre 2020) su tutto il territorio aziendale sono 3454.

Da segnalare anche 1 decesso di un uomo di 82 anni dell’ambito territoriale di Pisa.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 28, di cui 6 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 9 i ricoverati, di cui 6 dell’ambito territoriale di Livorno e 3 dell’ambito della Versilia.

All’ospedale di Lucca 16 i ricoverati, di cui 8 dell’ambito territoriale di Lucca, 7 dell’ambito di Massa Carrara ed 1 residente fuori Asl.

All’ospedale Apuane 3 i ricoverati, tutti dell’ambito territoriale di Massa Carrara.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (11 settembre) sono 1735 (+84 rispetto ad ieri) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.