Coronavirus, altri 10 casi tra Apuane e Lunigiana

venerdì, 4 settembre 2020, 16:04

La donna, stanca di continuare a subire atti di violenza gratuita (in molti casi per futili motivi) non soltanto verbale ma anche fisica, si era rivolta alla polizia per chiedere aiuto

venerdì, 4 settembre 2020, 15:57

Domani Paolo Brosio ricorda l'appuntamento con la Giornata di Preghiera, con il gruppo "I Figli della Gospa – I Figli di Maria", che si svolgerà a Canevara (Massa)

giovedì, 3 settembre 2020, 17:07

4×4 Fest è l'ultimo evento automobilistico di una lunga serie a essere posticipato a causa della pandemia da Covid-19, partita a marzo con l'annullamento del Salone di Ginevra, che non si svolgerà nemmeno nel 2021, e proseguita poi a cascata con il posticipo di gran parte delle altre kermesse di settore

giovedì, 3 settembre 2020, 16:29

Con il miglioramento della situazione emergenziale causata dal rischio contagio da COVID-19, e il conseguente graduale allentamento delle misure di contenimento del contagio e la tendenziale ripresa delle attività ordinarie in attuazione della c.d. “Fase 3” stato implementato, da parte dell’Ufficio Passaporti della Questura il sistema di “Agenda passaporti online”

giovedì, 3 settembre 2020, 16:21

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 settembre, sono 55. Nella zona Apuane sono 19: Carrara 13 (di cui 8 contatti di casi); Massa 6 (di cui 5 contatti di casi)

giovedì, 3 settembre 2020, 14:32

Una cava del gruppo Sam è stata chiusa per un focolaio di Covid fra i cavatori, quindici per la precisione, risultati positivi e messi in quarantena.La cava verrà riaperta nel momento in cui gli esami torneranno negativi