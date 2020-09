Coronavirus, ancora 15 casi nell'area delle Apuane

Altri articoli in Cronaca

sabato, 12 settembre 2020, 16:11

Il comandante dei carabinieri della provincia di Massa Carrara, Massimo Rosati, ha esaurito il suo incarico dopo tre anni al comando provinciale, arrivato il 17 ottobre del 2017

sabato, 12 settembre 2020, 15:48

Ieri pomeriggio è stato disposto il sequestro preventivo del camping dove sono decedute le due sorelle, non per ragioni legate al decesso ma per l’infrazione di molte normative, in particolare quelle antincendio

venerdì, 11 settembre 2020, 15:17

14 casi nella zona Apuane: Carrara 9 (di cui 2 individuati grazie ai controlli al porto di Livorno con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana), Massa 3, Montignoso 2

venerdì, 11 settembre 2020, 14:51

Domenica 13 settembre alle ore 18.30 nella Cattedrale di Massa verranno ordinati sacerdoti due alunni del Seminario Maggiore: Luca Signanini, proveniente della parrocchia di San Giacomo, Licciana, e Jules Galanky, originario del Benin, e membro della «Fraternità Sacerdotale san Filippo Neri» a Filetto di Villafranca

venerdì, 11 settembre 2020, 14:35

Sono 11 i bus aggiuntivi, finanziati con le risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione Toscana, che andranno ad integrare il servizio di Tpl nella nostra Provincia e che saranno a disposizione del trasporto degli studenti

venerdì, 11 settembre 2020, 14:33

Non è stato facile far conciliare l’avvio dell’anno scolastico con l’emergenza sanitaria in corso e con il prossimo appuntamento elettorale, ma grazie allo sforzo e all’impegno congiunto di tutti i soggetti coinvolti è possibile garantire, nelle migliori condizioni possibili, l’apertura di tutte le scuole di Carrara da lunedì prossimo 14...