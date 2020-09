Cronaca



Covid, positivo un ragazzo del Galilei: in quarantena 23 studenti e due insegnanti

sabato, 26 settembre 2020, 19:20

Questi gli ultimi casi di positività al Covid accertati nelle scuole del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico.

Ambito ex ASL 1 di Massa Carrara

Istituto Zaccagna Galilei - plesso Galilei - a Carrara

E’ risultato positivo al Covid un ragazzo (residente in altra regione) della classe quarta dell’Istituto Zaccagna Galilei - plesso Galilei - a Carrara. Sono stati messi in quarantena 23 studenti (3 residenti in altra regione) e 2 insegnanti.

Ambito ex Asl 5 di Pisa

Istituto Da Vinci e istituto Pacinotti di Pisa

Si segnalano due nuovi casi di studenti positivi al Covid, con provvedimenti di quarantena per le due classi interessate: uno all’Istituto Leonardo Da Vinci di Pisa e uno all’istituto Pacinotti sempre di Pisa.

Ambito ex Asl 12 Versilia

Istituto Piaggia di Viareggio e scuola media Puccini di Massarosa

Si segnalano due nuovi casi di studenti positivi al Covid, con provvedimenti di quarantena per le due classi interessate: uno all'Istituto superiore Carlo Piaggia di Viareggio ed uno alla scuola media Puccini di Massarosa.

Negli altri territori al momento non risultano novità rilevanti in ambito scolastico.