Cronaca



Due giovani seminaristi diventano sacerdoti

venerdì, 11 settembre 2020, 14:51

Domenica 13 settembre alle ore 18.30 nella Cattedrale di Massa verranno ordinati sacerdoti due alunni del Seminario Maggiore: Luca Signanini, proveniente della parrocchia di San Giacomo, Licciana, e Jules Galanky, originario del Benin, e membro della «Fraternità Sacerdotale san Filippo Neri» a Filetto di Villafranca.

A presiedere la messa sarà il vescovo diocesano, monsignor Giovanni Santucci.

I due giovani hanno completato i sei anni di formazione previsti, frequentando l’istituto teologico di Pisa. L’anno scorso sono diventati diaconi ed hanno svolto il loro servizio pastorale in due parrocchie della Diocesi: Jules nel Duomo di Pontremoli, mentre Luca a San Pietro ad Avenza.

Luca, classe 1994, ha iniziato la formazione al sacerdozio, dopo le scuole superiori, mentre Jules, nato nel 1986, è arrivato in Italia nel 2012, con una missione francescana.

«Una grande gioia - hanno dichiarato i due candidati – è il sentimento che ci pervade in questo momento della vita: da domenica saremo sacerdoti, ci doneremo completamente a Dio e ai fratelli, attraverso la Chiesa. Un sentito ringraziamento a quanti ci hanno sostenuto con la preghiera, con l’esempio e con l’amicizia. A tanti nostri coetanei vorremmo dire: non abbiate paura della fede, chi si affida a Dio realizza se stesso!».

«Due giovani che si donano al Signore e ai fratelli – ha commentato il Vescovo Santucci – sono un segno di speranza per la Chiesa e per la tutta la società. Diventare preti significa mettere la propria vita al servizio degli altri, vivere non per sé ma per i fratelli. La missione propria del sacerdote si comprende in riferimento agli altri: egli infatti è un ministro, che dal punto di vista etimologico, significa “servitore”. Ringraziamo il Signore e invito a pregare perché Luca e Jules diventino sacerdoti fedeli e santi».

Chi non troverà posto in Cattedrale, a causa delle restrizioni anti-covid19, potrà seguire la celebrazione dai maxischermi posizionati nelle adiacenze della chiesa o attraverso la diretta televisiva che sarà visibile anche sul canale YOUTUBE della Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli.