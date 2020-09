Cronaca



È uscito il libro della nostra rubrica

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:55

di vinicia tesconi

È uscito oggi ed è disponibile in tutte le librerie di Carrara, Avenza e Marina "Adolescenti al tempo del virus", il libro tratto dalla rubrica omonima curata da Vinicia Tesconi per La Gazzetta di Massa e Carrara, nel quale sono raccolte le testimonianze sull'esperienza del lockdown di oltre un centinaio di adolescenti carraresi. La rubrica, nata in sordina da un'idea di Giovanna Bernardini, ex assessore alla cultura del comune di Carrara e docente di storia e filosofia presso il liceo scientifico Marconi, si proponeva di dare voce ai ragazzi che nel pieno del lockdown tra marzo e aprile, apparivano come la categoria sociale più silenziosa e ligia alle nuove stringenti regole dell'emergenza sanitaria. Una sorta di diario quotidiano che raccogliesse i loro pensieri espressi nella più totale libertà.

Vinicia Tesconi e la redazione della Gazzetta di Massa Carrara hanno subito accolto e pubblicato i testi dei ragazzi senza mai intervenire sui contenuti rimasti sempre integrali e senza mai chiedere, da parte degli insegnanti che hanno sostenuto il progetto proponendolo ai loro alunni, di imporlo come compito scolastico.

Tutti i ragazzi hanno partecipato per loro volontà ed hanno raccontato liberamente la propria esperienza. La previsione iniziale delle curatrice del progetto si fermava a circa una ventina di contributi invece i ragazzi hanno continuato a scrivere fino ad arrivare ad essere oltre 110 con un'età che va dai sette ai diciannove anni. Testimonianze a volte toccanti a volte buffe, sincere ed autentiche che, pur nella loro semplicità riescono a far riflettere su molti temi, il mondo degli adulti.

Dalla riscoperta del valore della famiglia e degli amici, ai racconti di pizza e dolci impastati e giochi da tavola tornati di moda, fino ai sogni perduti che non ritorneranno più : la gita di fine anno con quei compagni che poi seguiranno altre strade, la condivisione fisica degli ultimi mesi di scuola prima della maturità, le feste dei sedici anni, dei diciott'anni a cui nessun recupero tardivo restituirà lo stesso sapore. E poi un rimpianto comune, assolutamente identico, in tutti quanti: Ci manca la scuola" che hanno detto tutti anche quelli che di solito a scuola sono tra i più agitati e menefreghisti. Basta leggere questo libro per capire quanto grande è improrogabile sia l'urgenza dei ragazzi di tornare a scuola ed anche per comprendere finalmente quale pilastro educativo essa rappresenti per tutti i giovani.Alla rubrica e quindi al libro hanno partecipato gli studenti del liceo scientifico Marconi, del liceo classico Repetti, del liceo linguistico e del liceo delle scienze umane Montessori, della scuola media Carducci, delle scuole elementari Marconi, Saffi, Gentili e Doganella.Il libro dal quale sarà tratto anche un cortometraggio che uscirà in autunno, ha avuto il patrocinio e il supporto economico alla pubblicazione della Fondazione Marmo e del club Soroptimist Carrara.Domani alle 18 nell'aula magna dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, il libro sarà presentato da Giovanna Bernardini e da Vinicia Tesconi con la presenza di alcuni dei giovanissimi autori. L'evento di Convivere ha segnato il sold out da giorni per cui le curatrice sono già al lavoro per organizzare una più ampia presentazione del libro che possa accogliere tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto e che si terrà entro la fine di settembre.