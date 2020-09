Cronaca



Esplode la protesta alla Giampaoli, bimbi nei container: sfiorata la rissa con l'assessore Raggi

giovedì, 17 settembre 2020, 12:27

di vinicia tesconi

Protesta durissima dei genitori dei 95 bimbi della scuola dell'infanzia Giampaoli in via Marco Polo a Marina di Carrara. Dopo che il sindaco Francesco De Pasquale aveva postato la notizia che i bambini sarebbero stati messi, temporaneamente, nei container, i genitori, inferociti, si sono recati questa mattina di fronte alla scuola Anna Maria Menconi. La preside dell'istituto Donatella Di Masi è uscita per calmare gli animi ed è stato chiamato anche il primo cittadino che è arrivato poco dopo seguito, a breve distanza di tempo, dall'assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi.

L'atmosfera si è subito surriscaldata perché l'assessore Raggi si è rivolto ai genitori definendoli 'bugiardi' per aver scritto nella pagina facebook del comitato dei genitori delle scuole di Villa Ceci, che le due bambine uccise nel camping erano state schiacciate da un pino e invece erano state uccise dalla caduta di un pioppo. Questa parentesi che non c'entrava niente con la protesta delle famiglie ha fatto imbestialire ancora di più gli animi che hanno tentato di raggiungere fisicamente l'assessore che è stato allontanato e protetto dalla portavoce del sindaco Cinzia Chiappini che lo ha condotto sull'altro lato della strada.

A più riprese c'è stato, in strada, un confronto diretto e acceso tra la preside attuale Donatella Di Masi e il suo predecessore in carica fino al primo settembre, Anna Maria Florio, nel corso del quale le due dirigenti scolastiche hanno completamente smentito quanto detto da sindaco e assessore che hanno cercato di scaricare le responsabilità della situazione sulla scuola.

I genitori, in sostanza, chiedono una comunicazione chiara ed efficace cosa che, fino ad oggi, non c'è stata. Pretendono di trovare, inoltre, una soluzione immediata e sicura per i propri figli così da garantire a questi 95 bambini il diritto di frequentare la scuola. Il nodo cruciale è stato la proposta di usare i locali della vicina parrocchia della SS. Annunziata che il parroco, don Cesare Benedetti, aveva messo a disposizione dell'istituto scolastico. Il comune, però, non aveva dato il permesso per la il non rispetto della normativa antincendio.

In alternativa il sindaco De Pasquale e la giunta avevano proposto alla preside Di Masi di sistemare tutti i bimbi fuori all'aperto nella pineta che si trova vicina alla chiesa, dotandola di bagni chimici. La preside non ha accettato e, allora, in alternativa, la giunta ha pensato di poter utilizzare i container che sarebbero dovuti servire per ampliare i laboratori della scuola, come aule per i bambini della scuola dell'infanzia Giampaoli.

A questo punto è scoppiato il finimondo. Non è giunti ad alcuna soluzione. L'accordo, si fa per dire, finale è quello di un incontro tra le parti domattina per cercare di trovare una soluzione. Non è escluso che i bambini siano costretti a restare a casa fino al 2 ottobre quando, in teoria, la scuola Giampaoli dovrebbe riaprire i battenti.

"La scuola dei container - ha commentato il parlamentare Cosimo Maria Ferri - non è la scuola che vogliamo, la scuola elementare Anna Menconi di Marina di Carrara ospita già da anni la scuola Giromini, ed ora i contaneir per accogliere i ragazzi della scuola dell’infanzia Giampaoli. Non può essere questo il modello di scuola in sicurezza che offriamo ai nostri ragazzi. I lavori andavano programmati prima ed andava inserita la clausola di una data certa per la consegna dei lavori. Si tratta di interventi certamente importanti relativi all’efficientamento energetico ma che dovevano essere ultimati prima dell’inizio della scuola. E poi i genitori andavano informati cosa costava fare una riunione e spiegare le cose ? Noi siamo per la politica della partecipazione seria, attiva e concreta e del confronto costruttivo. Chi ne ha la responsabilità spieghi la situazione“.

