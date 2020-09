Cronaca



I parchi giochi nella pineta della Caravella non sono abusivi: seconda sentenza contro il comune

martedì, 29 settembre 2020, 09:10

di vinicia tesconi

La prima volta a sancirlo fu il Tar della Toscana nel marzo del 2017 e l’amministrazione contro cui venne emessa la sentenza era quella di Angelo Zubbani, condannata a pagare spese legali per 3500 euro; la seconda ha la data di oggi, arriva dal Tribunale di Massa e ribadisce la stessa cosa contro l’amministrazione del sindaco Francesco De Pasquale, condannando di nuovo il comune di Carrara a pagare 3800 euro di spese legali.



L’oggetto della contesa, sempre lo stesso: l’occupazione di una parte della pineta Paradiso, quella adiacente alla Caravella, con un parco giochi a pagamento, che, per il comune di Carrara era abusiva e invece per la legge è assolutamente regolare. Per comprendere tutta la storia è necessario ricostruirla con ordine e partire dal 2016 quando la legge Bossi-Fini sul decentramento delle aree demaniali fece passare tutti gli spazi , fino ad allora gestiti dal demanio, sotto la gestione dei comuni. A Marina di Carrara, il passaggio determinò che tutta la zona di fronte al litorale, dal parco Puccinelli fino a via Rinchiosa, venisse affidata al comune e che quindi, le attività che da decenni esistevano in quella zona, pagando un affitto al demanio, dovessero confrontarsi con l’amministrazione locale.



Il progetto Patrimonio Italia, voluto dalla stato, prevedeva, nel corso del passaggio delle aree demaniali alla tutela dei comuni, la vendita a privati di porzioni di queste. L’interesse principale era, quindi, quello di vendere il maggior numero di queste zone, per questo motivo, alle attività restanti che intendevano continuare a pagare l’affitto, non venne fatto alcun contratto che avrebbe potuto complicare le procedure di compravendita. Ma la condizione di affittuari dei titolari di queste attività non venne messa in discussione. Tuttavia, la giunta Zubbani dopo soli tre mesi dall’avvenuto passaggio tra demanio e comune, dichiarò abusiva l’attività dei due parchi gioco a pagamento che esistono nella pineta della Caravella e notificò loro lo sfratto. Gli amministratori del Caravella Park s.r.l. decisero di fare ricorso contro lo sfratto al consiglio di stato e il comune di Carrara fece passare la causa al Tar della Toscana che decretò che: “ Il ricorso è fondato. Il fatto che il sito occupato…si trovi nell’ambito di un più vasto parco pubblico accessibile all’intera comunità non vale di per sé a farlo transitare nel patrimonio indisponibile del comune di Carrara.”. L’altra attività di parco giochi che non aveva presentato alcun ricorso, venne raggiunta da un’ingiunzione di sfratto esecutivo rimasto pendente dal luglio 2016.

Nel frattempo, però, l’amministrazione carrarese era cambiata e al posto di Zubbani si era insediato De Pasquale, che, secondo la ricostruzione degli amministratori del parco giochi, insieme con il vicesindaco Matteo Martinelli, su suggerimento dell’avvocatura comunale, decise di intraprendere una causa civile contro lo stesso gestore già assolto dal Tar, per lo stesso identico motivo: “ I parchi gioco non avevano titolo a restare nella pineta Paradiso”. Anche per i nuovi amministratori, quindi, la presenza del Caravella Park era irregolare e perseguire i titolari era un “ atto dovuto per non creare il precedente che legittimasse l’abusivismo. “come venne dichiarato all’epoca dal sindaco alla stampa. A sostegno di questa posizione il comune portava la mancanza di un contratto d’affitto che di fatto, non era stato firmato proprio per la finalità di vendita dei territori demaniali da parte dello stato. Il Caravella Park s.r.l. decise di farsi rappresentare da uno degli studi più esperti in diritto amministrativo, lo Studio Morbidelli di Firenze e inizialmente la contesa sembrò andare verso un accordo tra le parti che,sempre secondo la ricostruzione fatta dagli amministratori del parco giochi, all’ultimo momento saltò per la determinazione dell’avvocatura comunale di andare a sentenza. Sentenza che, appunto, dopo tre anni, è arrivata oggi: il Caravella Park ha tutto il diritto di stare in quella zona pagando un canone d’affitto e il comune non può impedirlo.



Comune condannato per la seconda volta per la stessa causa che ha finito per costare alle casse comunali oltre ottomila euro. Le due attività nel frattempo hanno continuato a lavorare nello stesso sito che occupano da anni, compresa quella che aveva ricevuto l’ingiunzione di sfratto. Gli amministratori del Caravella Park, raggiunti al telefono, non hanno voluto fare alcun commento sulla seconda sentenza.