Cronaca



Il colonnello Americo Di Pirro è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Massa Carrara

martedì, 15 settembre 2020, 20:06

di vinicia tesconi

Si è concluso l’avvicendamento ai vertici del comando provinciale dei carabinieri di Massa Carrara che ha visto il passaggio di consegne tra il comandante uscente, tenente colonnello Massimo Rosati, e quello appena insediato, il colonnello Americo Di Pirro. Lunghi e prestigiosi sono sia il curriculum sia l’esperienza sul campo del nuovo comandante dei carabinieri locali Di Pirro. Abruzzese di Pescasseroli, classe 1964, il colonnello Americo Di Pirro ha una laurea in legge, management pubblico e-government e scienza della sicurezza interna ed esterna e due master in antiterrosrismo internazionale e criminologia. Ha iniziato la carriera militare nel 1991 presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma ed ha ricevuto il titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica e della Medaglia Mauriziana per i dieci lustri di carriera nell’esercito. E’ stato comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Torre Annunziata a Napoli, di Senise a Potenza, di Senigallia ad Ancona ed è stato comandante della Compagnia dei carabinieri di Teramo. Il suo ultimo incarico prima dell’arrivo a Massa è stato quello di Comandante del Reparto Operativo di Ancona che lo ha visto impegnato, tra i molti altri casi, anche sulla vicenda delle persone schiacciate dalla folla in una discoteca in cui si teneva il concerto di Sfera e Basta.

“Il periodo di lockdown ha coinciso con un calo dei reati predatori – ha detto il colonnello Di Pirro – ma nei nostri obiettivi l’attività di prevenzione continua ad avere un ruolo fondamentale. Il nostro obiettivo per la provincia di Massa Carrara sarà quello di calibrare la prevenzione esattamente sul territorio mediante un’attenta analisi degli eventi e una mappatura dei luoghi in cui avvengono. Grande attenzione anche per i reati legati agli stupefacenti che, purtroppo, ormai, sono ovunque. Cercheremo di capire le istanze del territorio per dare risposte adeguate. Questo è un momento storico in cui la gente vuole che lo stato risponda.”. Il colonnello Di Pirro ha assicurato l’intenzione di instaurare una valida collaborazione sia con la Prefettura sia con le altre forze dell’ordine del territorio apuano ed ha espresso apprezzamento per la città di Massa nella quale ha detto di essere venuto per la prima volta. Di Pirro ha poi introdotto alla stampa anche il tenente colonnello Paolo Floris che rivestirà un ruolo finora mai ricoperto nella caserma La Plava di Massa: quello di comandante del Reparto Operativo che sarà a capo sia del Nucleo Investigativo sia del settore che si occupa della comunicazione.