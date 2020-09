Cronaca



Incastrata nell'auto uscita fuori strada: grave una donna

martedì, 29 settembre 2020, 12:30

di vinicia tesconi

Una donna, stamani, mentre percorreva via Monte di Valli, nei pressi del ristorante La Greppia, a Podenzana, ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada.



Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe aver fatto tutto da sola. L'auto si è capovolta e la donna è rimasta incastrata nelle lamiere fino all'arrivo dei vigili del fuoco che l'hanno liberata. Sul posto anche l'automedica di Albiano. I sanitari hanno verificato che la donna fosse cosciente. Allertato anche Pegaso per trasportarla d'urgenza in ospedale.