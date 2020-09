Cronaca



"La mia battaglia è per l’Ainp e per tutti i malati come me"

mercoledì, 16 settembre 2020, 23:29

di vinicia tesconi

Il suo appello ad alleggerire le procedure burocratiche che riguardano l’approvvigionamento di farmaci per i malati di malattie degenerative rare ha sollevato un grande polverone, che, nel rush finale della corsa elettorale per le regionali in Toscana potrebbe aprire il fianco a facili strumentalizzazioni della sua vicenda.

Per questo motivo, Marzia Bertocchi, la donna carrarese affetta da molti anni da neuropatia periferica, ha voluto ribadire la sua completa estraneità ad ogni dinamica politica e ricordare il valore e il significato della battaglia che ha deciso di portare avanti. “Il mio appello non mirava a colpire espressamente la Asl in generale o quella di Massa Carrara in particolare. Alla Asl devo riconoscenza per la diagnosi e le cure che mi hanno tenuto in vita fino ad ora: ai medici del Policlinico di Padova e a quelli del Sant’Orsola di Bologna, che mi hanno seguita, operata e curata con competenza e serietà; agli infermieri della Asl di Massa Carrara che mi assistono da anni nella somministrazione delle molte cure alle quali sono costretta; essi mi hanno seguito con grande preparazione e umanità. La mia battaglia non è solo per il mio caso, ma è soprattutto in nome degli altri malati della mia stessa malattia che, come me, fanno parte di GipSi, Gruppo Italiano Pseudo-Ostruzione intestinale onlus e che, in tutta Italia incontrano gli stessi problemi di burocrazia che ho evidenziato io. Sono in contatto con molti di loro e so che sono tutti in condizioni ben peggiori di me. Per questo motivo, adesso che, dopo l’ultimo devastante intervento che ho subito oltre un anno fa, ho recuperato un po’ di forze, ho promesso loro che avrei fatto sentire la nostra voce. La voce di cittadini e di malati che non ha, né deve avere alcun colore politico. Una battaglia per chiedere semplificazioni per chi ha già dovuto affrontare infinite difficoltà.”.

Una battaglia che riguarda tutti i malati di patologie rare che, a causa dei tagli che la sanità nazionale ha subito da molti anni, non hanno sempre avuto il sostegno dovuto.