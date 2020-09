Cronaca



L’asilo Giampaoli va davanti al Comune: continua la protesta di docenti e genitori

martedì, 22 settembre 2020, 15:43

di vinicia tesconi - francesca vatteroni

Non è bastata l’accesa protesta dei genitori del Comitato Scuole di Villa Ceci che si è svolta giovedì scorso all’esterno della scuola elementare Anna Maria Menconi di Marina di Carrara. Non è bastato il duro confronto, avvenuto in quella sede, tra i genitori esasperati dalla mancanza di soluzioni adeguate per permettere l’avvio della scuola materna a 85 bambini e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi che, pure, insieme al sindaco Francesco De Pasquale, ha dovuto scontrarsi con le smentite pubbliche delle sue affermazioni sulle procedure per il reperimento di locali in cui trasferire temporaneamente l’asilo Giampaoli fatte dall’attuale preside Donatella Di Masi e dalla preside precedente, in carica fino al primo di settembre, Anna Maria Florio. Una settimana di nulla di fatto con l’aggravante che gli iscritti dell’asilo Giampaoli hanno dovuto passarla a casa e non beneficiando del loro diritto all’istruzione e lo stesso copione è andato di nuovo in scena stamani sotto i portici di palazzo comunale dove le famiglie e i rappresentanti del comitato hanno trasferito la protesta.

I genitori hanno portato i loro figli vestiti coi grembiuli dell’asilo, annunciando che sarebbero rimasti lì fino a che l’amministrazione comunale non fosse stata disposta a trovare una soluzione, sulla quale, tuttavia, ben pochi dubbi sono stati sciolti. Il sindaco Francesco De Pasquale, a inizio anno scolastico aveva postato la notizia che i bambini sarebbero stati messi temporaneamente all’interno di container davanti alla scuola Anna Maria Menconi. Da qui la prima grande protesta dei genitori di giovedì scorso.

“Un’alternativa c’è: i locali della parrocchia della Santissima Annunziata in Via Bassagrande. Don Cesare li ha messi a disposizione dell’asilo Giampaoli, ma non si capisce come mai non possiamo andare lì. Il primo punto da chiarire oggi è proprio questo”.

Anche stamani la protesta ha avuto toni molto accesi a partire dal momento in cui la consigliera Marzia Paita ha invitato i genitori e i bambini a spostarsi all’interno della sala consiliare comunale, ma solo nel numero consentito dalle normative anti-covid19. Paita, che è presidente della commissione commercio e che quindi non ha il settore istruzione nelle sue specifiche competenze, ha ribadito la posizione già espressa dall’amministrazione sia nel confronto di giovedì scorso, sia nel comunicato successivo emanato dal sindaco: “ Le richieste per iniziare i lavori – ha detto Paita - ci sono arrivate a metà luglio inoltrato, ad agosto non tutte le ditte sono disposte a lavorare e i container sono state richiesti dalla dirigente scolastica.”. Affermazioni che le presidi avevano già smentito in faccia a Raggi e a De Pasquale e che hanno sortito l’effetto inevitabile di irritare ancora di più il comitato genitori. In attesa dell’arrivo delle due presidi Florio e De Masi, De Pasquale ha dichiarato : “Il problema del Don Cesare non si sarebbe posto nel momento in cui la dirigente scolastica fosse stata disposta a fare un contratto con lui a nostre spese, ovviamente, ma lei voleva che il contratto lo facessimo noi, ma non possiamo farlo.” E Paita ha rincarato la dose cercando di scaricare ancora una volta la responsabilità sulla dirigente De Masi: “ E’ lei che si è rifiutata di fare i sopralluoghi alla scuola, noi le alternative le abbiamo proposte”.

La protesta ha quindi seguito l’identico sviluppo della precedente quando sono arrivate le due presidi che, ancora una volta, documenti alla mano, hanno mostrato tutto il carteggio relativo alle richieste fatte dalla scuola all’amministrazione per cercare di risolvere il problema e alle relative risposte ricevute ed hanno ribadito come, per legge, il compito di individuare spazi alternativi per la scuola in caso di prolungarsi di lavori spetti unicamente all’amministrazione.

“La convezione con il Don Cesare va fatta a tre – ha detto la dirigente Donatella di Masi - cioè con la scuola, con il comune e con la parrocchia. Non può firmarla solo la scuola perché in questo modo la dirigente dovrebbe prendersi delle responsabilità che non sono le sue. E’ stato detto in mia assenza che le richieste da parte della scuola per l’avvio dei lavori sono arrivate a metà luglio, ma è da giugno che abbiamo mandato la lettera. Inoltre la richiesta nostra non c’entra niente con i lavori che state facendo adesso. Nessuna di queste cose è oggetto dei lavori fatti iniziare e non avete mai comunicato le tempistiche. Sapete solo fare scarica barile.”

Davanti a queste parole il sindaco De Pasquale ha tentato letteralmente di uscire dall’aula, ma è stato fermato da alcuni genitori. La discussione ha preso la stessa piega di quella già sostenuta lo scorso giovedì e le conclusioni – cioè nulla di definito – sono state le stesse. Nessuna risposta definitiva neppure in merito alla conclusione dei lavori alla Giampaoli prevista per il primo ottobre ma che, come ci ha detto il sindaco, potrebbe slittare in avanti se ci fossero condizioni meteorologiche avverse che rallenterebbero il ritmo dei lavori all’esterno.

“ L’altro giorno l’amministrazione ci ha assicurato che i lavori si concluderanno il primo ottobre – ci ha spiegato la preside De Masi - e che, calcolando le necessarie pulizie e sanificazioni, al massimo il 5 ottobre i bambini saranno dentro. Noi ci siamo presi anche un po’ di giorni in più, indicando il 15 per non creare false aspettative nei genitori. Ma se continuano a scalare in questo modo si va sempre più avanti.”

Sui tentativi di scaricarle addosso ancora una volta tutte le responsabilità la preside ha detto: “ Sono venuta

apposta per difendermi: la scuola deve parlare attraverso chi è a capo dell’istituzione. In questo caso: io. Ero

impegnata a cercare una soluzione per i bambini. Sono andata da Don Ezio alla chiesa della Sacra Famiglia e

alla Chiesa di Maria Ausiliatrice ad Avenza . Lì ci siamo fermate un’ora con le docenti per trovare soluzioni.

Ma la prima chiesa che abbiamo visitato è stata quella della Santissima Annunziata e su questo io ho i

documenti che parlano. Ho tutta la posta certificata che dimostra la correttezza del nostro percorso mentre

loro lanciano accuse a parole. Io ho inviato la proposta di valutare i locali della parrocchia della Santissima

Annunziata il 12 settembre e di nuovo il 17, dopo la prima protesta dei genitori. La risposta dal comune è

arrivata solo stamani. Secondo me l’unica via percorribile è quella di don Cesare è l’ho comunicato al sindaco

che però non si è detto d’accordo.”. La preside De Masi ha poi esibito il testo della decreto 87/2020 che

stabilisce che “ stipulare la convenzione per l’uso di locali esterni all’istituto spetta all’ente locale”.

Sui lavori in corso alla Giampaoli l’ex preside Florio ha voluto chiarire: “Stanno facendo lavori al tetto e alla struttura che rientrano nei piani del comune e non sono stati richiesti dalla scuola. Per questo hanno messo come condizione che la fine dei lavori dovesse essere prima dell’inizio della scuola. Il comune non ha proposto nulla di fattibile. L’ipotesi di sfruttare due aule e la palestra della scuola media Taliercio non è ammissibile perché per legge, come ha spiegato bene la preside Di Masi, non ci può essere promiscuità tra alunni che hanno meno di sei anni e alunni che hanno più di sei anni perché questi ultimi hanno la mascherina e se ci fosse un caso covid, con la promiscuità si estenderebbe il contagio. Stessa situazione per l’ipotesi di due aule all’Anna Maria Menconi dove ci sono due cicli di primaria. Il sindaco ha detto cose che non stanno né in cielo né in terra. Per quanto riguarda i container confermo di averli richiesti io ma non per metterci le classi a fare lezione. L’idea era quella di supplire agli spazi ridotti all’interno della scuola a causa delle nuove regole anticovid con gli spazi dei container che sarebbero serviti solo per fare i laboratori. Sono stati richiesti, insieme anche a tensostrutture anche per la Taliercio e per la Giampaoli ma solo per alleggerire per qualche ora il numero dei bambini all’interno della scuola. E’ stato il comune che adesso ha detto di usarli per metterci dentro gli alunni e questo ai genitori non è andato bene.”.

Anche l’ultimo accordo del secondo round di questa battaglia è stato identico al primo: oggi pomeriggio un sopralluogo nei locali della parrocchia di Don Cesare con preside e rspp della scuola, amministratori e genitori per l’ennesimo tentativo di permettere, finalmente ai bambini della materna Giampaoli di iniziare il loro anno scolastico.