Liceo Montessori Marina di Carrara: terminati i lavori al primo piano

lunedì, 14 settembre 2020, 15:51

Al termine della prima mattinata di ripresa delle lezioni in epoca “Covid”, l’assessore alle Opere Pubbliche Andrea Raggi commenta così il ritorno nelle classi di studenti e insegnanti

lunedì, 14 settembre 2020, 15:32

Arrivati al fine stagione estiva, certamente la più pesante sul piano dei rifiuti per la città di Massa, interessata da un forte flusso turistico, Asmiu può comunicare dati confortanti in tema di percentuali di raccolte differenziate

lunedì, 14 settembre 2020, 15:12

Salvo ulteriori novità, lo sciopero partirà con il casello di La Spezia domani, 15 settembre, per poi coinvolgere anche tutti gli altri a scendere, ossia Sarzana, Carrara, Massa e via dicendo

lunedì, 14 settembre 2020, 13:28

Gli investigatori del commissariato di Carrara, nella mattinata di venerdì 14 agosto, risolvevano nell’arco di 12 ore il furto di una vespa bianca compiuto nel pieno centro di Carrara

sabato, 12 settembre 2020, 16:11

Il comandante dei carabinieri della provincia di Massa Carrara, Massimo Rosati, ha esaurito il suo incarico dopo tre anni al comando provinciale, arrivato il 17 ottobre del 2017

sabato, 12 settembre 2020, 15:48

Ieri pomeriggio è stato disposto il sequestro preventivo del camping dove sono decedute le due sorelle, non per ragioni legate al decesso ma per l’infrazione di molte normative, in particolare quelle antincendio