Cronaca



Che tristezza, mascherine obbligatorie anche all’aperto a Massa: l’ordinanza del sindaco Persiani valida fino al 15 ottobre

martedì, 29 settembre 2020, 19:09

di vinicia tesconi

E’ partito ieri l’obbligo di usare la mascherina a copertura di naso e bocca anche all’aperto in tutto il territorio del comune di Massa. Lo ha decretato il sindaco Francesco Persiani con un’ordinanza che avrà validità fino al 15 ottobre. Una stretta più severa per contenere la ripresa dei contagi in terra apuana che, pur in linea con l’andamento generale dei contagi in Italia, resta comunque la provincia con il più alto tasso di contagi ( 776 per 100mila abitanti) di tutta la Toscana.

L’ordinanza prevede che si debba usare la mascherina negli spazi pubblici o aperti al pubblico nei quali sia più probabile la possibilità che le persone formino assembramenti.

Quindi, principalmente, alle fermate dei mezzi pubblici, negli spazi antistanti i negozi o gli uffici pubblici, negli spazi esterni alle scuole negli orari di ingresso e uscita degli alunni ed anche nei luoghi in cui abitualmente si va per una passeggiata o per la movida serale, come, nel caso del comune di Massa, il Pontile, piazza Aranci, Piazza Mercurio Via Dante, via Garibaldi.

L’obbligo di mascherina è previsto anche per tutti i parchi e per le aree verdi pubbliche. Persiani nell’ordinanza ha specificato che le violazioni saranno punite con sanzioni e che potranno incidere, se fossero in numero consistente, sulla sua eventuale decisione di chiudere luoghi, attività e aree che risultassero non idonee a garantire il rispetto dell’ordinanza.