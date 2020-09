Cronaca



Massimo Rosati saluta il comando provinciale: "Tre anni intensi e impegnativi"

sabato, 12 settembre 2020, 16:11

di francesca vatteroni

Il comandante dei carabinieri della provincia di Massa Carrara, Massimo Rosati, ha esaurito il suo incarico dopo tre anni al comando provinciale, arrivato il 17 ottobre del 2017.



Questa mattina presso la sede del comando provinciale, il colonnello Massimo Rosati ha voluto salutare e ringraziare i suoi colleghi e tutte le persone con cui ha collaborato: “Sarebbero troppe le cose da ricordare da quando sono arrivato qui, sono tre anni estremamente intensi e impegnativi che hanno visto l’arma dei carabinieri di Massa Carrara impegnata per la lotta alla criminalità. Mi fa piacere ricordare e ringraziare le persone con le quali ho lavorato, i comandanti della regione Toscana, ringrazio i prefetti con cui ho lavorato a Massa".



E ancora: "Ringrazio i questori e la finanza e i magistrati con cui c’è stato un rapporto proficuo e assiduo e di leale collaborazione. Il ringraziamento più grande vorrei falò a tutti i collaboratori del comando provinciale di massa Carrara che obiettivamente hanno dato veramente tutto. Non so se siamo riusciti a trasmettere l’idea di massima efficenza ma sono sicuro che ci abbiamo messo l’ impegno massimo. Lascio una squadra di persone serie e per bene che hanno lavorato al massimo delle loro possibilità.”



Al comando oggi, dopo tre anni, vedremo il colonnello Americo di Pirro, a cui Massimo Rosati si è rivolto: “Il mio augurio più sincero va al nuovo colonnello Americo di Pirro. Io farò ritorno a Roma, come comandante del gruppo dei carabinieri per la tutela ambientale. È un nucleo dal quale dipendono i centri operativi di tutto il centro Italia.”



Il comandante Massimo Rosati ha concluso ringraziando la stampa: “Un ringraziamento sincero e disinteressato alla stampa raramente. Il sistema utilizzato è sempre andato bene in tre anni e di problemi con i giornalisti non c’è ne sono mai stati. C’è sempre stata una fattiva e leale collaborazione.“



Il nuovo comandante del reparto operativo sarà Paolo Floris che verrà presentato dal colonnello Americo di Pirro questa settimana.