Cronaca



Multati due locali rumorosi e denunciati due detentori di armi non in regola

sabato, 5 settembre 2020, 14:49

Nonostante la stagione estiva sia di fatto conclusa, continuano i servizi di prevenzione e controllo sugli esercizi pubblici che ancora offrono momenti di intrattenimento serali ai pochi turisti ancora presenti nella zona del lungomare ed ai cittadini che solitamente amano trascorrere il tempo libero nella zona di Marina.



Nella notte di giovedì una pattuglia della polizia, della squadra amministrativa della questura di Massa, unitamente ad un’aliquota della locale polizia municipale, ha proceduto a sanzionare due locali nel centro di Marina di Massa, oggetto di numerose lamentele da parte dei cittadini residenti per l’eccesivo rumore causato nelle ore notturne. Le violazioni contestate dalla polizia hanno riguardato l’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa anti-contagio (in particolare il personale dei locali non utilizzava la mascherina), e l’abusiva attività di intrattenimento danzante/musicante, poiché posta in essere in assenza di apposita autorizzazione comunale.

Inoltre, sotto il profilo della prevenzione e sicurezza pubblica in materia di armi, nel corso della settimana, gli stessi poliziotti della squadra amministrativa della polizia hanno proceduto a campione al controllo delle armi detenute da soggetti titolari di titolo idoneo, provvedendo a denunciare due persone all’autorità giudiziaria perché non avevano provveduto a segnalare alcune armi ed il relativo munizionamento come prevede la normativa attualmente vigente; i poliziotti hanno proceduto dunque all’immediato sequestro cautelare delle armi e delle munizioni, ed all’avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca del titolo.