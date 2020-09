Cronaca



Non rispetta le normative anti-Covid: sanzionato un bar

sabato, 26 settembre 2020, 14:04

La divisione polizia amministrativa, su input del questore, dott. Calabrese, nell’ambito dei servizi “movida”, ha potenziato i controlli agli esercizi commerciali per quanto concerne la verifica delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa anti-contagio da Sars-Covid 19.



Il controllo della squadra amministrativa della questura si è incentrato principalmente sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del centro storico della città, luoghi di abituale frequentazione da parte dei giovani locali.



I poliziotti hanno proceduto quindi a sanzionare un bar del centro cittadino, poiché ha omesso di rispettare i principi fondamentali della vigente normativa anticontagio; in particolare, parte del personale serviva da bere senza mascherina, il posizionamento dei tavoli non garantiva il distanziamento necessario, e gli avventori - per lo più senza mascherina - si accalcavano all’interno del locale senza rispettare le distanze di sicurezza.



I poliziotti hanno proceduto altresì a contestare al titolare del bar l’assenza di apposita tabella raffigurante gli effetti dell’alcool, nonché dell’apparecchio volto alla misurazione del tasso alcoolemico, dispositivi richiesti dalla legge per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che proseguono la propria attività oltre le ore 24.