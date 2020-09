Cronaca



Obliteratrice rotta, anziano multato sull’autobus

mercoledì, 30 settembre 2020, 10:56

di vinicia tesconi

Il biglietto ha la data del 25 settembre, giorno in cui è stato comprato da un signore di 87 anni per salire su uno degli autobus di Ctt Nord Massa Carrara. La data timbrata dalla obliteratrice, invece, è quella del 3 gennaio 2021. Ieri il signore anziano è salito sull’autobus a Carrara ed ha provveduto subito a timbrare il suo biglietto a tariffa oraria, ma quando, quasi al termine del suo tragitto, è salita la controllora si è visto contestare la regolarità del suo titolo di viaggio ed anche elevare una multa di 40 euro.



Molto grande l’imbarazzo per il signore anziano che ha dovuto fornire i documenti e spiegare, inutilmente, di aver assolutamente rispettato la legge. La controllora, che, secondo alcuni bene informati, sarebbe la stessa che un anno fa finì al centro delle cronache locali e nazionali per aver multato un’anziana di 90 anni per un abbonamento scaduto da alcuni giorni, ha contestato la data sbagliata sul biglietto ventilando la possibilità che quel biglietto fosse stato già usato, nonostante recasse una data addirittura futura. Secondo quanto riferito dall’anziano signore, la controllora avrebbero detto che è assai ricorrente, in questi giorni, il malfunzionamento della obliteratrice e che episodi simili si erano già ripetuti. L’anziano tuttavia non ha voluto accettare un’ingiusta e immeritata sanzione e si è recato insieme alla figlia alla sede provinciale di Ctt Nord per sporgere reclamo. Una volta spiegata la situazione e verificato il malfunzionamento dell’obliteratrice, la direzione locale ha provveduto a rimborsare il signore della multa che gli era stata fatta.



Il responsabile dei controllori Ctt nord di Massa Carrara, Alessandro Calzolari, raggiunto al telefono ci ha spiegato: “Ovviamente ci dispiace molto per l’errore che ha coinvolto il signore, tuttavia, devo dire che abbiamo dovuto intensificare i controlli sui mezzi, dopo aver fatto per mesi una lunga campagna per ricordare agli utenti che dalla fine del lockdown è di nuovo obbligatorio viaggiare con il biglietto, perché il livello di utenti irregolari è altissimo. Con la chiusura per la pandemia era stato concessa la possibilità di viaggiare gratis per i pochi utenti che erano costretti ad usare i mezzi pubblici ma questo provvedimento è terminato quando tutte le attività sono riprese. Invece il numero delle persone che continuano a viaggiare senza biglietto è ancora molto alto. Abbiamo il 59 per cento di incassi in meno rispetto a prima. Per quanto riguarda l’errore della obliteratrice purtroppo è una cosa che può succedere specialmente se alcuni mezzi restano fermi per un po’ e si scarica la batteria. Alla ripresa della circolazione la macchina si resetta e riparte dal primo gennaio dell’anno successivo. Comunque l’obliteratrice in questione è già stata esaminata dai tecnici e riportata alla data corretta.”