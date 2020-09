Cronaca



Olimpiadi di Matematica, De Pasquale incontra gli studenti del Liceo scientifico Marconi

giovedì, 24 settembre 2020, 15:27

di Beatrice Damonte

Gli studenti del Liceo Marconi si distinguono nuovamente alle Olimpiadi di Matematica Nazionali. Presenti all’incontro con il sindaco de Pasquale la squadra vincitrice della Coppa Junior, la squadra prima classificata alla finale femminile nazionale e la squadra terza classificata alla finale assoluta nazionale. Presenti anche la dirigente dell’istituto Giovanna Viganò e gli allenatori delle squadre prof. Giuseppe Pezzica, Giacomo Bertolucci e Jacopo degli Innocenti.

“Oggi ho un pizzico di emozione – esordisce il sindaco- da ex-studente dello scientifico mi dà grande piacere vedere che si riesca a tenere alta la bandiera della scuola, soprattutto a questi livelli.”

“Abbiamo non solo una, ma ben tre squadre che hanno avuto un grande successo” aggiunge de Pasquale, con l’augurio per una brillante carriera agli studenti e un incitamento a continuare con dedizione gli studi : “Solo con l’impegno –dice- si riescono ad ottenere grandi risultati”.

Un elogio particolare quella alle studentesse della squadra femminile che “tengono alto - afferma il sindaco- non solo il nome di Carrara, ma anche delle donne di Carrara”

A seguito delle congratulazioni di De Pasquale è stato dato un riconoscimento simbolico alle squadre, consegnato ai capitani Giacomo Manfredini (biennio), Fabio Bordigoni (Prima Squadra) e Arianna Domenichelli (Femminile) ed anche alla dirigente e agli allenatori.

Per questa competizione i ragazzi si sono allenati ogni sabato per 15mesi, anche dopo la chiusura forzata delle scuole hanno continuato con le modalità on-line.

Particolarmente sentito l’intervento del prof. Pezzica, il quale, dopo essersi nuovamente congratulato con gli studenti e gli allenatori, ha fatto sapere che il professor Giuseppe Rosolini dell’Università di Genova, membro della commissione U.M.I. per le Olimpiadi di Matematica, ha scritto personalmente per congratularsi con gli studenti e in particolar modo con la squadra femminile, affermando che il Liceo scientifico Marconi sia sempre ai vertici.

Quest’anno le Olimpiadi sono state svolte con modalità a distanza; per le qualificazioni gli studenti si sono potuti coordinare, ognuno a casa propria, grazie ad un metodo di comunicazione ideato ad-hoc da professori ed allenatori, mentre per le finali, sempre online, si sono potuti riunire in un’aula seguendo le norme di sicurezza anti-covid.

Presto ci sarà la premiazione ufficiale, con la presenza eccezionale del prof. Rosolini, che verrà a congratularsi con gli studenti del Marconi, scuola numero uno in Italia per la Matematica.