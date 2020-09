Cronaca



Sokar, lo yacht 'galeotto' dell’amore fra Dodi e Diana, a Marina di Carrara presso NCA

martedì, 1 settembre 2020, 14:00

di donatella beneventi

Proprio in questi giorni ricorre il triste anniversario della morte di Lady Diana e Dodi Al Fayed, avvenuta a Parigi il 31 agosto 1997 e in tutto il mondo si è ricordata la storia della principessa ribelle, innamorata dell’imprenditore di origini egiziane, una storia caratterizzata da un accanimento della stampa specializzata nel gossip, che ha letteralmente inseguito la coppia in giro per il mondo, intrufolandosi senza alcun rispetto, nella loro privacy.

Fra i tanti momenti immortalati e passati alla storia, la famosissima fotografia di Diana, splendida nel suo costume intero turchese, sola sul trampolino dello yacht Sokar, teatro dell’ultima vacanza prima del disastro, proprio al largo della Sardegna: un’immagine iconica, passata alla memoria popolare, avvolta da un’aurea di mistero e malinconia.

Il tempo passa e il mito resiste: lo yacht Sokar, che prende il nome dal “dio falco” egiziano, nel frattempo è stato venduto nel 2014 da Mohamed Al Fayed, padre di Dodi, per 14 milioni di dollari ed è notizia di questi giorni che l’imbarcazione è a Marina di Carrara, presso NCA per un refit: all’epoca della storia di Dodi e Diana, si chiamava Jonikal, un gioiello della nautica made in Italy progettato negli anni '80, disegnato dall’architetto navale Vincenzo Ruggiero, realizzato dai cantieri navali Codecasa di Viareggio e varato nel 1990 battente bandiera delle Bermuda.

Lungo 64 metri e largo 11, ampliato nell’ultimo refitting del 1999 sempre da Codecasa Yachts & Design, si struttura su 3 piani e comprende 18 camere per gli ospiti, tra cui 9 stanze matrimoniali e le cuccette per 14 membri dell’equipaggio; la costruzione è in acciaio, la sovrastruttura in alluminio e interamente in teak i ponti, con due motori diesel e una potenza di 5600 kilowatts; può raggiungere una velocità di 20 nodi e avere un’autosufficienza di 9.000 miglia alla velocità di crociera di 18 nodi.

Il comandante dello yacht è Josip Baresic, di origini croate, che è in servizio da circa 12 anni: contattato dalla Gazzetta, parla della sua esperienza: “La prima volta che sono salito a bordo sapevo ovviamente della storia di questa imbarcazione e che era come un simbolo della love story di Dodi e Diana. Ovunque siamo andati in giro per il Mediterraneo o altrove, in ogni porto, era immediatamente riconosciuta e legata al ricordo della coppia e della principessa, in particolare, un ricordo che non si è minimamente affievolito anche a distanza di tanto tempo, dappertutto, tante persone, anche oggi, vogliono fare foto allo yacht e cercano informazioni. Anche qui a Marina di Carrara, appena arrivati, ha sortito lo stesso effetto: Giulio Pennacchio, direttore generale di NCA, che conosco da tempo, era molto soddisfatto di avere Sokar per il refit: contiamo di ripartire fra un paio di mesi, se tutto va bene, per il sud della Francia”.

Ovviamente top secret sull’attuale proprietario, di cui si sa solo che non è italiano e vietate le foto degli interni, per ovvie ragioni di riservatezza: Sokar vive altre storie, altri mari, altre vacanze, ma è indissolubilmente legata ad un mito intramontabile, che per qualche tempo, sta rivivendo anche sulla riviera apuana, oltre ad essere una commessa importante per NCA Refit.