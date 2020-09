Cronaca



Sorpresa: incontro col re in piazza Alberica

venerdì, 18 settembre 2020, 20:59

di donatella beneventi

Dopo i vari vips che si sono visti in zona nel corso dell'estate, a Carrara è arrivato un vip vero, anzi di più un nobile.



In tarda serata in piazza Alberica, molte persone a spasso, i bar pieni per l'aperitivo, i negozi che si apprestano a chiudere e chi scrive, con un piccolo gruppo di turisti veneti sul finire del tour.



Ad un tratto, tre auto blu si fermano nella piazza, che è interdetta normalmente al traffico e si crea già molta curiosità fra i presenti.



Alla guida di una delle tre automobili, un anziano e distinto signore, vestito in maniera informale, mascherina e occhiali da sole.



Lo spiegamento di body guard e la targa, belga, lascia poco spazio al dubbio: è re Alberto del Belgio, che negli anni 50 ha fatto sognare per le nozze con Paola Ruffo di Calabria.



In visita privata, molto riservato ma sorridente, ha detto in italiano " Qui è tutto bellissimo!" e con tanti di macchina fotografica ha scattato tantissime foto alla piazza, soffermandosi in particolare davanti a palazzo del Medico.



Alla richiesta di poterlo fotografare, ha preferito non concedersi, giustamente, per godersi la serata e la vacanza fra le bellezze di Carrara e della Toscana.