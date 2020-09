Cronaca



Sotto sequestro il camping "Verde Mare" di Marina di Massa

sabato, 12 settembre 2020, 15:48

di francesca vatteroni

Sotto sequestro il camping Verde Mare di Marina di Massa. Ieri pomeriggio è stato disposto il sequestro preventivo del camping dove sono decedute le due sorelle, non per ragioni legate al decesso ma per l’infrazione di molte normative, in particolare quelle antincendio. Hanno dovuto allontanarsi dal camping circa una sessantina di ospiti, molti dei quali anziani. L’operazione infatti, eseguita dai carabinieri della frazione di Massa, e si è protratta per alcune ore, sopratutto per la necessità di intervento dei parenti degli anziani impossibilitati a mobilitarsi autonomamente.