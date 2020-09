Cronaca



Ufficio postale di Canevara sottodimensionato: Tarantino (Confimpresa) chiede apertura di un nuovo sportello

sabato, 26 settembre 2020, 14:05

“Uno sportello in più per il servizio postale in montagna”: lo ha chiesto Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa – Master Massa Carrara a seguito dell’episodio occorso alcuni giorni fa, quando una donna anziana, in coda all’esterno da circa un’ora, sotto la pioggia di ieri mattina, è stata colta da improvviso malore. Per soccorrerla, si è reso necessario rendere disponibili le sedie interne all’ufficio postale, dove è stata adagiata in attesa dell’ambulanza. Le sedie disposte all’interno sono utilizzate come divisorio del piccolo ufficio per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’anziana si è ripresa, sostenendo che è affetta da sbalzi di pressione e che la lunga attesa all’esterno, in piedi, l’aveva stancata. Per fortuna, nulla di grave. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia.



“Il fatto riporta alla cronaca la criticità dell’ufficio postale di Canevara, l’unico rimasto aperto nella vallata del Frigido dopo le chiusure di Casette e di Forno – ha detto il presidente Tarantino - . Come hanno segnalato alcuni utenti, Canevara dispone di un ufficio postale molto piccolo e che, con l’emergenza Covid, consente l’ingresso ad una o due persone. Chiaramente, non essendoci altri spazi all’esterno, gli utenti sono costretti a sostare nel marciapiede o, se numerosi, occupando anche parte della strada per mantenere le distanze interpersonali. In caso di pioggia, oltre a ripararsi dall’acqua che cade dal cielo, devono ripararsi anche dall’acqua che schizza dalle pozzanghere per le auto in corsa, essendo la strada piena di buche. Insomma, non è una bella situazione e dispiace vedere che i nostri anziani vivano queste disagevoli condizioni. Con l’arrivo della brutta stagione, con piogge, vento e freddo, come possiamo pensare alle file di anziani che sostano, per ore all’aperto, davanti all’ufficio postale? Sarà davvero un inverno così disagevole per gli utenti delle poste di Canevara? Il rischio di ammalarsi per le lunghe file al freddo non è così remoto. E di questi tempi servono tutti gli accorgimenti utili per preservare i nostri anziani, anche da malattie da raffreddamento. Sappiamo che la situazione è complessa, di non facile soluzione, ma chiediamo al sindaco Persiani di prendere in considerazione questa problematica e di valutare possibili interventi per ridurre il disagio pensando all’apertura di uno sportello, almeno per affrontare l’emergenza sanitaria da Covid di questo autunno-inverno”.