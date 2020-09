Cronaca



Un arcobaleno lungo cinque chilometri per continuare a sperare: Dale, Luca Fruzzetti, entra nel Guinness dei primati

sabato, 5 settembre 2020, 11:11

di vinicia tesconi

Cinque chilometri: dal pontile di Poveromo a Forte dei Marmi fino a Marina di Massa. Questa la lunghezza dell’opera del giovane artista massese Luca Fruzzetti, in arte Dale, che da stamani alle 12 e fino alle 18 di oggi sarà visibile sul litorale versiliese e che porterà all’autore l’inserimento nel Guiness dei primati, la cui giuria è già arrivata in loco e inizierà le misurazioni nel primo pomeriggio per decretare il record con una cerimonia ufficiale in serata. Cinque chilometri di “ Walk of peace”allestita sul lunghissimo marciapiedi del viale a mare e sulla pista ciclabile, in cui si susseguono cinquanta arcobaleni che l’artista ha realizzato su bobine di cento metri ciascuna e che oltre a strappare il record di opera più lunga realizzata da un unico artista che, al momento appartiene a una cittadina americana che è arrivata a segnare tre chilometri e trecento metri di lunghezza, è anche e soprattutto un importante messaggio di speranza, di rinascita e di pace. Il soggetto dell’opera – l’arcobaleno – infatti non è stato scelto per caso e a spiegarlo è stato proprio Luca Fruzzetti: “Ho cercato di rappresentare 52 arcobaleni per dare un messaggio di ripartenza all’arte e alla cultura italiana. L’intento è quello di portare l’arte vicino alle persone per trasmettere un messaggio di ottimismo e di speranza attraverso i colori. Questo era l’obiettivo. L’arcobaleno è una sorta di filo di unione . Da un lato mi sono ispirato a tutti gli arcobaleni che abbiamo visto in questi mesi appesi alle finestre che erano simboli di ripartenza e coraggio rispetto a questo momento difficile. Dall’altro lato ho voluto rappresentare un simbolo di pace dal momento che questo progetto è stato promosso dall’associazione Colori per la pace e che prevede l’arrivo a Massa , città per la pace. “.

Luca Fruzzetti ha 26 anni è cresciuto nel mondo dell’arte perché suo padre è il maestro Maurizio Fruzzetti. Ha una laurea in psicologia della formazione e un percorso nel mondo dell’arte che lo ha visto esporre sue opere in varie mostre tra Milano, Roma e Venezia. L’installazione dell’opera che durerà fino a mezzogiorno ha richiesto la collaborazione di cinquanta volontari che seguiranno la disposizione studiata sul tracciato dall’artista.

Foto Cristina Maioglio