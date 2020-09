Un contagio all'istituto tecnico nautico di Carrara: il Covid distrugge la scuola

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 28 settembre 2020, 14:39

Stava percorrendo viale Galilei a Marina di Carrara a bordo di un motorino quando, per cause ancora da accertare, un uomo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto pesantemente sull'asfalto

sabato, 26 settembre 2020, 19:20

E’ risultato positivo al Covid un ragazzo (residente in altra regione) della classe quarta dell’Istituto Zaccagna Galilei - plesso Galilei - a Carrara. Sono stati messi in quarantena 23 studenti (3 residenti in altra regione) e 2 insegnanti

sabato, 26 settembre 2020, 14:05

“Uno sportello in più per il servizio postale in montagna”: lo ha chiesto Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa – Master Massa Carrara a seguito dell’episodio occorso alcuni giorni fa

sabato, 26 settembre 2020, 14:04

I poliziotti hanno proceduto quindi a sanzionare un bar del centro cittadino, poiché ha omesso di rispettare i principi fondamentali della vigente normativa anticontagio

sabato, 26 settembre 2020, 14:03

La denuncia del soggetto è scattata a seguito di una certosina attività di controllo da parte del personale della polizia che, dopo aver accertato che l’appartamento veniva sistematicamente affittato tramite inserzione nei siti specializzati, hanno acquistato anche le testimonianze dei turisti che lì avevano preso alloggio

sabato, 26 settembre 2020, 14:01

All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno rinvenuto una carabina ed uno storditore elettrico, illegalmente detenuti, nonché alcuni grammi di marijuana. Le armi, insieme alla droga, sono state sottoposte a sequestro e l’uomo denunciato all’autorità giudiziaria