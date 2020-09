Cronaca



Un fiocco rosa per la prevenzione del tumore mammario: al via le visite gratuite a cura di Lilt

giovedì, 24 settembre 2020, 19:27

di donatella beneventi

Era il 1992 quando Evelyn Lauder a capo dell'omonimo colosso cosmetico mondiale, ideò la campagna 'Pink Ribbon", il fiocco rosa che è diventato il simbolo della lotta contro il tumore del seno e che viene celebrata ogni anno a ottobre.



LILT a Massa Carrara organizza nel corso del mese, visite gratuite su appuntamento e per sensibilizzare ulteriormente sull'importanza della prevenzione, sono stati invitati i 17 sindaci dei comuni di tutta la provincia a illuminare di rosa un monumento rappresentativo, cosa che acquista un forte significato considerato che il territorio apuano è ai primi posti a livello nazionale per incidenza.



"Questo appuntamento giunge in un periodo drammatico - dice il dott Bianchi in conferenza stampa - perché la battuta d'arresto dovuta al covid ha rallentato notevolmente tutta la macchina della prevenzione, che è fondamentale per applicare stili di vita corretti come l'autopalpazione e i controlli adeguati. I controlli del mese di ottobre, totalmente gratuiti, sono dedicati soprattutto a chi non è compreso nella fascia dello screening regionale, come le persone sotto i 50 anni e sopra i 70, soprattutto le prime, visto che rileviamo un abbassamento dell'età della prima diagnosi'.



Per fissare un appuntamento con i senologi e i radiologi, chiamare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, i volontari della LILT saranno a disposizione: su questi ultimi, è importante spendere qualche parola, per il loro preziosissimo e fondamentale contributo.



Il volontariato è necessario per la gestione di una associazione no profit: l'appello della LILT Massa Carrara è rivolto alle persone di buona volontà che vogliano donare un pò del loro tempo libero per le attività dell'associazione, anche poco, ma sempre prezioso.



Tel Lilt (prenotazioni): 0585-48828