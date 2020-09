Cronaca



Un grande successo per AVIS Carrara ed il suo campus

martedì, 8 settembre 2020, 14:40

È stato un grande successo anche quest'anno il campus formativo di AVIS Carrara. Arrivato alla quinta edizione, il campus ha visto giovani volontari di AVIS Carrara e di AVIS Olbia, unite dal gemellaggio del 2016, impegnati in attività legate all'associazione e alla cucina. I temi di quest'anno erano la comunicazione e la buona nutrizione, argomento molto caro ad AVIS Carrara e che verrà portato avanti in futuro con altri progetti. Nonostante il momento difficile che stiamo vivendo tutti in questi ultimi mesi, AVIS Carrara non ha voluto rinunciare alla formazione dei propri giovani volontari ed ha deciso di portare avanti il proprio progetto, con tutte le misure di distanziamento sociale e di dispositivi di sicurezza adeguati. L'associazione vuole fortemente ringraziare Terme Acqua San Carlo S.p.A ed UNICOOP Tirreno, per la fornitura di acqua per i partecipanti e per l'aver donato dei buoni spesa, usati per acquistare e valorizzare i prodotti tipici ed eccellenza del nostro territorio. Si ringraziano anche la Dott.ssa Donata Marangio, la Dott.ssa Martina Mete, il Dottor Renato Berti, il Dottor Marcello Giglioli ed il Dottor Andrea Fialdini per aver contribuito anche quest'anno alla formazione e alla creazione di laboratori di lavoro, che hanno impegnato in ragazzi nei 3 giorni. "Un sentito ringraziamento va a chi sostiene la nostra iniziativa, con i loro prodotti di eccellenza che siamo fieri di poter portare in tavola tra i nostri giovani e i giovani di Olbia. In questi mesi AVIS Carrara ed il suo gruppo Giovani non si sono mai fermati, stando sempre al fianco dei nostri donatori e cercando di valorizzare il nostro territorio e la nostra cittadinanza. Altro grande ringraziamento va al presidente di AVIS Olbia, Alberto Ferrigno, ed ai loro giovani, che da 4 anni a questa parte ci accompagnano sempre con le loro esperienze.", queste le parole di Nicola Baruffi, il presidente di AVIS Carrara.