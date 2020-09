Cronaca



Un ricordo della strage di Bergiola

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:35

di francesca vatteroni

Il 16 settembre del 1944, ebbe luogo l'ennesima strage compiuta da spietati assassini nell'ultimo tragico anno di guerra, con la stessa logica che ha caratterizzato tutte le stragi nazifasciste in Europa dal giugno al settembre del 1944, in una morsa di orrore.

Morte e distruzione si sono susseguite ininterrotte per tutta la zona operativa tra gli Appennini e le Apuane. Il Comune di Carrara fu particolarmente colpito da tali, terribili, eventi: Bergiola Foscalina, Avenza, Castelpoggio e Fontia furono tutti rastrellati e barbaramente trucidati.

Il 16 settembre 1944, intorno alle ore 14, è stato ritrovato cadavere, un militare germanico, nella località Foce nei pressi di Carrara. "Dieci italiani per un tedesco" diceva la legge della guerra imposta dai soldati dei Fuhrer ai 'traditori' italiani, ma quel giorno il prezzo da pagare per gli abitanti della comunità di Bergiola Foscalina fu assai maggiore.

Verso le ore 16 una squadra di venti SS naziste e reparti dei famigerati "Mai morti", le brigate nere repubblichine, raggiungevano Bergiola con automezzi militari. La notizia della spedizione tedesca a Bergiola si diffuse in fetta e gran parte degli uomini del paese e molte donne con i figli, si sparpagliarono nei boschi vicini in cerca di rifugio.

Ma furono moltissimi gli abitanti costretti a restare perché non ebbero il tempo o non poterono fuggire, sopratutto donne, bambini ed anziani. L'eccidio iniziò subito. Non appena scesi dal camion i nazifascisti radunarono i primi civili, donne, bambini ritrovati sul posto e iniziarono a sparare raffiche di mitragliatore contro quegli inermi, lanciando bombe dentro alle abitazioni, uccidendo senza pietà e con una ferocia disumana.

Tutto il paese fu rastrellato, devastato casa per casa. Aiutati dai cani riuscirono a scovare gli abitanti nei rifugi improvvisati e quelli che non trucidarono in seduta stante li radunarono nella scuola del paese. Un massacro indescrivibile.

Di tanto in tanto sparavano raffiche di mitraglia sugli inermi ammassati nelle poche stanze fino a completare questo massacro incendiando la scuola e, bruciando vivi con i lanciafiamme i sopravvissuti. Tra questi morì Vincenzo Giudice, il comandante della Brigata di Carrara che nel tentativo di salvare quegli innocenti, offrì la sua vita in cambio della loro.

I carnefici lo mitragliarono sulle scale della scuola senza pietà. Oggi ricorre il 76° anniversario della strage di Bergiola Foscalina, ed è un dovere morale e civile ricordare e onorare chi è morto per la libertà. Non vogliamo dimenticare il sacrificio di migliaia di esseri umani, caduti per la libertà nostra e delle future generazioni.