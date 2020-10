Cronaca



Addio a Pigoni: una vita nel calcio carrarese

domenica, 25 ottobre 2020, 19:40

di vinicia tesconi

Se n’è andato Pigo: così era chiamato da tutti Carlo Eugenio Pigoni, ex calciatore e allenatore notissimo in tutto il mondo del calcio carrarese. Carlo Pigoni aveva 76 anni. Era stato impiegato alle Poste e attualmente era pensionato. In gioventù aveva militato nella Carrarese e nel Castelnuovo Garfagnana e dopo aver appeso gli scarpini al chiodo era rimasto nel mondo del calcio facendo l’allenatore prima di squadre giovanili maschili tra cui il San Marco e la Perticata e poi della Carrarese femminile in serie A. Da due anni combatteva contro un male incurabile che oggi lo ha vinto per sempre. Pigoni era molto conosciuto in città e la sua pagina facebook si è subito riempita di messaggi di cordoglio e di ricordi dei suoi amici più cari.



Carlo Pigoni lascia il figlio Massimiliano e la ex moglie. Il funerale si terrà martedì 27 ottobre alle 16,30 alla chiesa della Sacra Famiglia in Piazza Menconi a Marina.