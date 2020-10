Cronaca



Alberghiero "Minuto": parte (in grave ritardo) il convitto, ma non c’è posto per tutti

martedì, 20 ottobre 2020, 09:01

L’anno scolastico 2020-2021, che già di suo si è profilato come uno dei peggiori della storia della scuola italiana, rischia di diventare, per gli studenti dell’istituto alberghiero “G.Minuto” di Marina di Massa un vero e proprio annus horribilis. Ancora vessati dai problemi di ristrutturazione dell’edificio che si trascinano da anni, dopo l’apparizione e sparizione nel giro di pochi giorni di un preside incaricato che ha subito rinunciato all’incarico lasciando la scuola in difficoltà burocratiche, dovendo anche affrontare – come tutte le scuole italiane – l’adeguamento alle normative anticovid, è arrivata ieri mattina l’ultima beffa che ha spinto ragazzi e genitori a scrivere una lettera pubblica non solo al nuovo dirigente scolastico ma anche al prefetto di Massa Carrara, al presidente della Provincia e all’ufficio scolastico regionale e provinciale. Una lettera che testimonia la rabbia e l’esasperazione per un a situazione che ha evidenziato soprattutto la mancanza di rispetto per gli studenti e per le loro famiglie e che fa richieste ben precise per rispondere veramente alle esigenze dei ragazzi. L’ultimo capitolo dell’odissesa dell’alberghiero riguarda la possibilità offerta dalla scuola , che da sempre ha moltissimi studenti che vengono da fuori provincia, di usufruire del “ convitto” cioè di alloggi e mensa dedicati ai ragazzi che possono così frequentare i molti corsi pomeridiani previsti dal piano dell’offerta formativa della scuola, peraltro rinomata proprio per l’alto livello di preparazione che offre. I genitori e gli alunni hanno fatto notare che, non solo, l’avvio del convitto è arrivato appunto ieri, cioè con venti giorni di ritardo rispetto a quanto previsto dal regolamento, ma che il servizio è garantito solo per 63 studenti e non per tutti i 75 che ne avevano fatto richiesta. Inoltre l’avviso della partenza del servizio è giunto agli studenti solo venerdì 16 per il lunedì 19 ottobre. I genitori hanno ribadito: “Diciannove giorni di ritardo hanno inciso pesantemente sulla preparazione dei nostri figli, molti dei quali oggettivamente impossibilitati a pendolare. Il ritardo ha avuto per molte famiglie anche un pesante impatto economico. La scuola ha brillato per la sua assenza: non abbiamo ricevuto nessun tipo di informazione e alla gran parte delle nostre mail (incluse quelle inviate via PEC) non è stata data risposta.”. I genitori hanno anche ricordato che il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, nell’incontro avvenuto il 17 settembre, aveva assicurato pubblicamente che sarebbero stati disponibili 75 posti per il convitto per poi essere smentito da informazioni uscite per vie traverse, il 4 ottobre, con la notizia, confermata, di soli 63 posti disponibili.

Ai genitori è stata mandata una mail in cui si proponeva la turnazione sul convitto per non lasciare fuori nessuno che è stata accettata sia per il grande ritardo ormai accumulato per il servizio sia per evitare che una ventina di studenti perdessero l’anno scolastico. “ Con le attuali normative covid – hanno spiegato i genitori - riuscire ad iscriversi ad altra scuola è quasi impossibile. Inoltre, nel caso dei ragazzi di quinta, che devono sostenere l’Esame di Stato, cambiare scuola ad anno scolastico ampiamente iniziato sarebbe stato molto penalizzante.” . Secondo il regolamento l’accettazione presso il convitto avrebbe dovuto essere comunicata all’atto dell’iscrizione, non ad ottobre inoltrato. Le problematiche legate al covid erano presenti sin da giugno quindi, per i genitori, averle usate per giustificare il ritardo nella partenza del servizio è assolutamente pretestuoso. Sulla base di queste riflessioni i genitori hanno fatto specifiche richieste: “ Deve essere garantito ai ragazzi maggiorenni, esclusivamente durante le settimane di turnazione, un alloggio fuori dal convitto, dato che nel loro caso non esistono problemi di responsabilità penale, e dato che per loro è essenziale poter frequentare i laboratori; tale alloggio dovrà essere pulito e sanificato alla fine della settimana, come da normativa covid. Bisogna attivare la didattica a distanza per tutti coloro che sono costretti a casa dalla turnazione (dal Giglio o dall’Elba certamente non possono pendolare). E’ necessario riconsiderare il numero di studenti che possono alloggiare al convitto, portandolo ai 75 promessi dalla Provincia.

Le omissioni, i ritardi e la poca trasparenza da parte della scuola hanno gravemente danneggiato i ragazzi e le loro famiglie. In particolar modo, non possiamo non stigmatizzare il comportamento poco professionale del precedente DS, che ha lasciato la scuola a se stessa, senza nessun riguardo per 85 ragazzi. Chiediamo pertanto che gli organi competenti si attivino per limitare al minimo i disagi per gli studenti e le loro famiglie.”.

