All’Opa si inaugura il “baby pit stop Nido di coccole”

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:13

Domani martedì (6 ottobre) alle 12 all’ Ospedale del Cuore - Opa si inaugura il “ baby pit stop Nido di coccole”, donato dall'Associazione “Piccole Stelle” ed allestito al piano terra dove sono situati gli ambulatori. Alla cerimonia sarà presente il dottor Marco Torre, Direttore Generale della Fondazione “Monasterio”, il presidente, dirigenti e volontari dell’Associazione “Piccole Stelle”, il Direttore sanitario , Direttori di varie Unità Operative dell’Ospedale del Cuore, infermieri. Ed ancora: le dottoresse Kemeney e Casilla che sono le ginecologhe che si occupano dell’ambulatorio congiunto cardiologico- ostetrico necessario per le diagnosi prenatali, la dottoressa Costa Sabrina referente per il percorso cardiologico fetale dell’OPA. Sono stati invitati il Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale delle Apuane, il Direttore di Pediatria dell’Ospedale Versilia, la dottoressa Fabiola Salvetti Referente per i pediatri nel percorso BFCI ( Comunità amica dei bambini per l’allattamento e referente per i pediatri di famiglia per la Federazione Italiana Medici Pediatri gruppo di lavoro nazionale sull’ambiente ed altri. Oltre al “Pit Stop” e sempre al piano terra dell’Opa è stata allestita anche una foto gallery con poster raffiguranti mamme che allattano al cui allestimento ha collaborato anche Associazione AICCA e ”un Cuore un mondo”.



Nella foto gallery ci sono anche medici, infermiere, segretarie, ostetriche che lavorano all’Ospedale del Cuore e che hanno voluto contribuire a questo evento.

La foto gallery è stata allestita in quanto in periodo Covid non era possibile chiamare tutti all’iniziativa ma gli organizzatori hanno, in questo modo, voluto ricordare tutti.

Inoltre sempre nell'ingresso principale ci sarà un albero di cartapesta creato dagli organizzatori dell’evento. Sull'albero ci sono 350 foglie ognuna delle quali rappresenta un neonato nato dal 2016 (anno di inizio della attività) ad oggi nell’ Area nascita integrata della Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio”-ASL Toscana Nord Ovest fino ad oggi. Inoltre sono stati elaborati tre poster creati appositamente per l'evento ed un quadro con le foto di tutti gli operatori dell'ospedale uniti per l'allattamento. Alle 12, poi, la cerimonia per la donazione all’Ospedale del Cuore il “ baby pit stop nido di coccole” da parte dell'Associazione “Piccole Stelle” che consiste, appunto, in un baby pit stop per permettere alle mamme di allattare in tranquillità e riservatezza anche in ospedale.



“Come Fondazione siamo veramente orgogliosi – dice il Dottor Marco Torre – Direttore Generale della Fondazione “Monasterio” – di avere nel nostro ospedale del cuore questo “Baby pit stop nido di coccole” e ringrazio l'Associazione “Piccole Stelle di questo dono in particolare la Dottoressa Silvia Nunno pediatra neonatologa nostre referente dell’allattamento per l’infaticabile dedizione oltre al Direttore della Neonatologia dell’Ospedale del Cuore, il dott. Emilio Sigali e la collega Veronica Consigli. Il baby pit stop, come è noto, rientra in un progetto Nazionale e regionale di implementazione dell'allattamento materno come strumento di prevenzione per la salute materna , del bambino e anche della società (riduzione dell' inquinamento ambientale, miglioramento della salute con minor uso di medicinali e giornate di assenza dei genitori dal lavoro ecc). L’allattamento materno è ancor più prezioso per i nostri neonati cardiopatici, così delicati“ L’Associazione Piccole Stelle onlus nasce nel 2002 su iniziativa di genitori, medici ed infermieri allo scopo di favorire lo sviluppo delle cure neonatali. Ha la sua sede nell’Ospedale Unico Versilia. A termini di statuto, segue gli scopi legati al miglioramento dell’assistenza ai neonati prematuri o con patologie, promuove iniziative per stimolare la formazione, la crescita scientifica del personale e collabora con il dipartimento materno infantile ospedaliero, per il potenziamento delle attrezzature e dei servizi sanitari e sociali altrimenti non garantiti dalla struttura sanitaria. Con le iscrizioni annuali, con i contributi volontari di privati, aziende ed associazioni, con le iniziative che promuove durante l’anno l’Associazione “Piccole Stelle” come da statuto sostiene e mantiene: la Banca del Latte Umano Donato; il Follow Up di eccellenza Neuro Psico Motorio per i bambini prematuri o con patologie;la formazione specifica dei medici ed infermieri dell’ Unità Terapia Intensiva Neonatale (UTIN);il sostegno alle mamme in reparto UTIN e maternità la Banca del Latte Umano Donato;il Follow Up di eccellenza Neuro Psico Motorio per i bambini prematuri o con patologie;la formazione specifica dei medici ed infermieri dell’UTIN; il sostegno alle mamme in reparto UTIN e maternità il massaggio infantile la promozione dell’allattamento al seno con le installazioni "Nido di Coccole - Allattamento e non solo" come quello che si inaugura domani all’Ospedale del Cuore- Opa.