Cronaca



Anche Carrara scende in piazza: "Voi ci chiudete, voi pagate"

venerdì, 30 ottobre 2020, 20:23

di francesca s. vatteroni

Così come in ogni altra piazza italiana, anche a Carrara arriva una piccola ma importante, pacifica e tranquilla ondata di protesta. In piazza Ingolstadt a Marina di Carrara si sono radunati questa sera in un centinaio circa tra cittadini ed esercenti: al centro della piazza, simbolicamente sono sistemate due sedie con un tavolino, una specie di bar all'aperto. Assieme a loro e per parlare con loro c'è anche il sindaco Francesco de Pasquale, l'assessore al Commercio Giovanni Macchiarini e il vice sindaco Matteo Martinelli. Un gesto, quello della presenza dell'amministrazione, molto apprezzato dagli esercenti. Difficile però mettere d'accordo tutti perché la manifestazione è molto sentita, in gioco c'è tanto e non tutti la pensano allo stesso modo su cosa chiedere al primo cittadino, anche se una cosa c'è che li accomuna: la decisione di chiudere i locali alle 18:00 del Presidente del Consiglio e il suo dpcm proprio non vanno giù. Non solo: lo spettro che si sta allungando di una prossima nuova chiusura totale sembra sia prossima a materializzarsi e molti ormai la danno per certa.

Da una parte quindi, De Pasquale e dall'altra o meglio tutti attorno, in un faccia a faccia serrato, i cittadini e gli esercenti, tra cui Nicola Pieruccini, leader del Carroccio carrarese ma stasera nelle vesti di presidente della Federazione Nazionale dei gelatieri. Si apre quindi un piccolo confronto mentre campeggiano qua e là diversi cartelli: "Il lavoro è dignità" oppure "Voi ci chiudete voi pagate" oppure "La danza non si tocca". Già: perché il dpcm non ha colpito solo bar e ristoranti, ma anche palestre, associazioni culturali e sportive.

Prende subito la parola Giacomo Timbro, uno dei titolari del Bonpro, Bonproncino e del Porfirio, tre locali marinelli centralissimi, e scandisce forte parlando a tutti: "Il sindaco è dalla nostra parte, ci ha messo la faccia e sembra ci dia una mano. Io farei un applauso a chi è venuto qui stasera - e scatta l'applauso generale, poi Timbro aggiunge - probabilmente ci chiuderanno ma l'unione fa la forza".

De Pasquale ci mette la faccia e cerca di restare in equilibrio in una situazione effettivamente difficile da gestire: "I dati non ci aiutano - premette subito - però se ognuno fa la sua parte facendo attenzione, con le distanze, le mascherine, aiuta sé stesso, i propri familiari e tutta la comunità. Non è certo una situazione che piace al comune, per il comune più lavorano i locali e meglio è, siamo tutti sulla stessa barca: domani c'è Halloween mi auguro che si mantenga la prudenza e non si inneschi un balzo dell'epidemia. Dentro le scuole - aggiunge il primo cittadino-le cose funzionano, non ci sono intere classi in isolamento, solo qualche caso: dobbiamo riuscire a portare il sistema scuola anche fuori".

"Ma se fosse possibile tenere aperto rispettando le regole sanitarie - gli chiede Timbro-lei è favorevole?". "Certo, ci mancherebbe, purtroppo non dipende da noi. Abbiamo sempre dato gli spazi e siamo sempre venuti incontro: appena ci daranno la possibilità lo faremo presente in Regione". "Ma lo sport? - incalza ancora Timbro - Per i più piccoli è importante e poi il fisico aiuta a mantenersi in salute e ad affrontare la malattia". E' costretto ad ammettere il sindaco:"L'attività sportiva è stata penalizzata. La speranza è che per lo sport ci sia apertura: l'attività sportiva è importante anche per socializzare". "Esiste la formula del blocco delle locazioni: non è mia la responsabilità se mi chiudono, perché devo pagare io l'affitto? Paga tu Stato, a quel punto posso anche chiudere e dare una mano ai miei dipendenti ma con i costi fissi è impossibile". "Il blocco ha un senso - ha risposto di rimando il sindaco - e arriverà il contributo ai risoratori".

Foto di Cristina Maioglio

Video Anche Carrara scende in piazza: "Voi ci chiudete, voi pagate"