Cronaca



Apertura di primo soccorso emergenza territoriale al Monoblocco: esigenza sempre più urgente secondo il Comitato

venerdì, 23 ottobre 2020, 18:03

di vinicia tesconi

La richiesta di un Primo Soccorso e Punto di Emergenza territoriale a l Monoblocco di Carrara è il fondamento sul quale è nato il Comitato che si chiama appunto: Primo Soccorso e Urgenza Carrara.

Quindi non è certo la prima volta che il Comitato richiede espressamente l’apertura di un Primo Soccorso al Monoblocco, pur non avendo mai ottenuto alcuna risposta. Ma l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria contingente ha riportato, con molta più urgenza, in auge la richiesta e il Comitato è tornato a riproporre, con ancora più determinazione la richiesta.

“Di fronte all’attuale situazione pandemica si rileva ancor più l'assoluta necessità di aprire un Primo Soccorso con Punto di Emergenza Territoriale integrato nel Monoblocco di Carrara. – hanno scritto dal Comitato - la situazione al Pronto Soccorso del Noa – che è sempre stato una delle principali criticità del nuovo ospedale unico a causa del sovraffollamento - ha raggiunto livelli preoccupanti, come rilevato anche dai sindacati: personale medico e sanitario costretto a lavorare in situazioni proibitive, pazienti sottoposti ad attese estenuanti, talvolta obbligati a restare molte ore su una barella. Ci siamo sempre battuti per l’apertura a Carrara di un Primo Soccorso ben attrezzato con Punto di Emergenza Territoriale in orario continuato H24 durante tutto l’arco settimanale, festivi compresi, negli stessi locali occupati fino al 2015 dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Carrara. Si tratta di quei locali ristrutturati pochi mesi fa negli spazi e nell’impiantistica per ospitare i pazienti Covid dimissibili poi spostati all’ex Ospedale di Massa e quindi attualmente chiusi e inutilizzati, nonostante gli alti costi economici sostenuti. “. Il Comitato ha chiesto di conoscere il costo esatto degli interventi fatti ed ha ricordato che la grande campagna di raccolta firme finalizzata proprio all’apertura nel Monoblocco del Primo Soccorso che arrivò a dodici mila firmatari. “ Fu allora che il consiglio comunale di Carrara nella delibera numero 77 di quel 2016, con voto unanime, impegnò sindaco e giunta ad adempiere all’applicazione di 13 punti di tutela dell’attività ospedaliera e territoriale. Tra questi, il punto due che cita testualmente “confermare nel Piano di Area Vasta le Case della salute di tipo complesso di cui una a Carrara Centro con punto di Primo Soccorso e alla creazione di un ospedale di comunità ”. Oggi, nonostante una seconda delibera del 2019, tutto il territorio, non solo Carrara, si ritrova ancora senza Primo Soccorso mentre si registra una grave impennata di accessi in Pronto Soccorso del Noa con la preoccupante commistione nella sala d’attesa tra coloro che sono attendono il tampone, quindi potenzialmente positivi, e tutti gli altri pazienti che rappresenta una bomba ad orologeria innescata.”.

“Nella nostra zona delle Apuane, - hanno continuato dal Comitato - secondo i dati dell’Agenzia Regionale Toscana di Sanità, la variazione percentuale dei positivi al Covid-19 negli ultimi 15 giorni è aumentata del 38 per cento rispetto ai 15 giorni precedenti mentre in Lunigiana si sarebbe arrestata al 33 e in Versilia al 64. Numeri che oggettivamente allarmano e che ci riportano agli scenari della scorsa primavera. Per intervenire efficacemente in questo quadro allarmante riproponiamo con forza l’istituzione del Primo Soccorso a Carrara: un servizio medico per rispondere a urgenze non gravi, che possono essere risolte senza ricorso immediato ad esami strumentali particolarmente complessi, a visite specialistiche o a ricovero. Il Primo Soccorso è un presidio sanitario, in cui sono presenti almeno un medico e un infermiere, dove il cittadino può rivolgersi gratuitamente per la risoluzione di disturbi di lieve entità, insorti improvvisamente, che di norma non necessitano di accertamenti diagnostici complessi. Parliamo di problematiche di bassa complessità come congiuntiviti, patologie delle prime vie aeree, otalgie, dolori articolari, muscolari, ingestione di corpi estranei, gastroenteriti non complesse, cistiti e ritenzioni urinarie, contusioni e distorsioni minori, lacerazioni semplici, suture di brevi ferite, punture da insetti, ferite superficiali da suturare, abrasioni, dermatiti da contatto, ustioni da mezzi fisici e chimici fino al secondo grado, eccetera, che costituiscono, su base statistica, ben oltre la metà degli accessi in Pronto Soccorso. Alla collettività di Massa Carrara era stato promesso un incomparabile miglioramento della situazione sanitaria dopo l’apertura del Noa. Lo stesso PAL prevedeva e prevede tutt’oggi due Case della Salute a Carrara centro e ad Avenza di III livello, di tipo complesso. Oggi, in tempo di ripresa di pandemia riteniamo vitale che Asl e Istituzioni rispettino impegni e rendano attive a Massa Carrara, la provincia “Cenerentola” della Toscana, strutture sanitarie che garantiscano la salute dei suoi abitanti.”.