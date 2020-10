Cronaca



Approvato il regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio

mercoledì, 28 ottobre 2020, 15:52

Nell'ultima seduta del consiglio comunale, svoltasi lunedì 26 ottobre, è stato approvato il "Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio del centro storico e del centro città", l'amministrazione del sindaco Francesco Persiani ha concretizzato questo risultato con l'obiettivo di combattere la desertificazione commerciale ed accompagnare le attività verso un rilancio organico e strutturato.



Il documento è composto da un elaborato cartografico, nel quale sono individuate 8 aree che complessivamente racchiudono il centro storico ed il centro città, nell'area compresa tra Via Carducci, Fiume Frigido, Centro storico (via Rocca, via Palestro via delle Mura est) via Aurelia , via del Papino e via Pellegrini ed ulteriori 4 Micro Aree (Galleria Da Vinci, Galleria Michelangelo, Galleria Sanzio e Mercato Coperto) ed un regolamento di 69 Articoli divisi in 13 titoli. Per ciascuna delle aree individuate nella cartografia, vengono definite le tipologie merceologiche vietate perchè ritenute incompatibili con l’esigenza di tutelare le tradizionali peculiarità culturali ed ambientali e le prescrizioni relative ai locali commerciali in materia di vetrine, infissi, tende ed insegne stabilendo per ciascuna di esse colori, tipologie ed altre caratteristiche. Il Regolamento contiene inoltre le tabelle dei requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le quali recepiscono le indicazioni degli altri regolamenti approvati da questa amministrazione in materia di Videolottery (VLT) e Prodotti di denominazione comunale De.Co, assegnando punteggi indispensabili per l'apertura di nuove attività per coloro che si impegneranno a proporre prodotti tipici locali, ad inserirli nei loro menù ed a proporli nelle loro ricette. Sono previste premialità anche a seguito dell'impegno ad essere "No Slot", a migliorare in materia di risparmio energetico ed insonorizzazione i locali, per l'accessibilità dei diversamente abili ed altro. Per supportare il commercio vengono stanziati contributi a fondo perduto da un minimo di 4.000 Euro ad un massimo di 6.000 Euro sia per le attività esistenti che per l'apertura di nuove attività, che possono essere utilizzati per adeguare i locali alle indicazioni del regolamento ed anche per ristrutturazione degli stessi o per acquisto di beni strumentali alle attività. Il regolamento tratta anche la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e botteghe storiche per pregio, attività quindi aperte da più di 40 anni o che hanno caratteristiche rilevanti da un punto di vista storico e culturale, che godranno di incentivi e sgravi fiscali.



Per il sindaco Francesco Persiani: "l’approvazione di questo regolamento rappresenta un risultato raggiunto. Proseguiamo l’opera di valorizzazione dei luoghi del commercio, del centro storico e del centro città, che era uno degli obiettivi del nostro mandato. Contiamo infatti, grazie a questo strumento, di poter sostenere il commercio, invertendo la tendenza degli ultimi anni”.



Alla dichiarazione del Sindaco si aggiunge quella dell'Assessore al Commercio Paolo Balloni:"Abbiamo effettuato un approfondito studio del commercio cittadino, mediante sopralluoghi strada per strada e confronti con i commercianti, camera di commercio e con le associazioni di categoria. Siamo tra i primi Comuni in Toscana a dotarsi di questo strumento a supporto del Commercio. Sarà importante monitorare gli effetti di questa innovativa disciplina, che nei prossimi mesi potrà essere arricchita con nuove previsioni e che presto allargheremo ad altre zone della Città"