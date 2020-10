Cronaca



“Bisogna superare le pastoie burocratiche per i malati cronici”: Marzia Bertocchi lancia l’appello da Rai Uno

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:26

di vinicia tesconi

Chiara, determinata, precisa: così è apparsa Marzia Bertocchi, cittadina carrarese affetta da una malattia degenerativa rara, nel servizio a lei dedicato dalla trasmissione Italia Sì di Rai Uno e nel collegamento con dagli studi di Firenze dove era ospite, con il conduttore Marco Liorni. Marzia Bertocchi, che circa due settimane fa ha lanciato proprio dalle pagine della Gazzetta di Massa Carrara, il suo appello contro l’eccessivo e pesante percorso burocratico imposto dalle Asl per le persone affette da malattie croniche degenerative, ha mostrato alle telecamere della Rai le scatole delle 25 medicine che deve prendere ogni giorno e la sacca per la flebo che deve farsi ogni notte.



Con molta ironia Marzia ha anche mostrato il “suo fidanzato Palo”, cioè l’asta che sorregge la flebo, sulla quale ha montato una faccia di cartoncino personalizzando così quello che il compagno di tutte le sue notti per sette ore a notte. Nel servizio girato a Carrara sono stati inquadrate le tappe fisse che suo padre deve fare per recuperare i farmaci per la figlia: il distretto Asl di Avenza, quello di Carrara e soprattutto la farmacia dell’ospedale. Molto toccante è stato l’intervento in diretta nel quale Marzia ha ribadito la grave frustrazione che, lei e i malati come lei, devono subire in quanto costretti, ogni sei mesi a dimostrare di essere malati pur non avendo alcuna speranza di guarire, per richiedere farmaci, per loro vitali, inseriti in piani terapeutici che non possono cambiare.



L’appello di Marzia ha trovato l’appoggio non solo di Liorni ma anche di Mariolina Cannuli e di Manuel Bortuzzo, ospiti della trasmissione che hanno sollecitato un intervento da parte del ministero per correggere questa anomalia.



“Sono contenta di aver iniziato a sfondare questa porta sui problemi della burocrazia sanitaria - ha detto Marzia Bertocchi dopo la trasmissione – anche perché sono costretta di nuovo a segnalare la mancanza delle mie sacche per le flebo. A quanto pare l’ordine non sarebbe stato evaso. Io torno quindi a chiedere alla Regione Toscana come sia possibile non evadere un ordine per un farmaco che salva la vita di una persona?”.