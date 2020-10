Cronaca



Bus rotto: salta la corsa per Forno all'ora di punta

venerdì, 9 ottobre 2020, 20:41

di vinicia tesconi

Sono rimasti a piedi soprattutto gli studenti appena usciti da scuola e molti anziani. È accaduto stamani alla stazione di Massa dove c'è il capolinea degli autobus di Ctt nord. La linea 65 per Forno che parte alle 12,10 dalla stazione è saltata perché il mezzo non era in condizioni di viaggiare e l'azienda non aveva un altro bus da mandare in sostituzione. Grande disagio per gli utenti, che proprio in quella fascia oraria sono particolarmente numerosi e grande rabbia per il personale di Cub Trasporti che ha rimarcato ancora una volta come la prassi di non sostituire i mezzi vecchi e usurati sia la causa dei continui problemi registrati nel servizio di trasporto pubblico locale. I mezzi sono molto datati, hanno ricordato da Cub Trasporti, e la situazione non può migliorare. Per questo motivo Cub ha sollecitato ancora una volta un intervento delle amministrazioni comunali per fare in modo che l'azienda si attivi per sostituire i mezzi e sbloccare la situazione.