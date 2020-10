Cronaca



Chiedono soldi per la Lilt, ma è una truffa telefonica

venerdì, 2 ottobre 2020, 16:51

di vinicia tesconi

“Buongiorno, sono la dottoressa D. Stiamo raccogliendo fondi per la Lega italiana per la lotta contro i tumori. La quota a sostegno della Lilt è di 20 euro. Passerà da lei un nostro volontario e le rilascerà una ricevuta”: una telefonata che non avrebbe destato molti sospetti se l’anziano che l’ha ricevuta non avesse pensato di andare di persona a consegnare i soldi richiesti per la Lilt, Lega Italiana Lotta contro i tumori, nella sede di Massa Carrara e lì, appunto, non avesse scoperto che, in Lilt non esiste alcuna dottoressa D. e che la formula di telefonate con richiesta di soldi non rientra affatto nel modus operandi dell’associazione.



Il gesto dell’uomo ha, quindi, permesso di rivelare la messa in atto di una squallida truffa che mira a sfruttare la notorietà e i buoni fini della Lilt. Non è la prima volta che, approfittando di campagne di prevenzione o eventi della Lilt, pubblicizzati, qualche truffatore si permette di chiamare cittadini ignari spacciandosi per operatori della Lilt, chiedendo denaro.



La tecnica è sempre la stessa: richiesta di soldi preannunciando l’arrivo di un incaricato per il ritiro. La Lega italiana per la lotta contro i tumori di Massa Carrara precisa che nessuno è autorizzato a raccogliere fondi telefonicamente e nemmeno porta a porta, per nessuna.