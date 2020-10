Cronaca



Continua la vertenza dei lavoratori Salt: in sciopero il casello di Carrara

venerdì, 30 ottobre 2020, 09:53

Continua la vertenza dei lavoratori Salt per ricevere dall’azienda l’integrazione della CIGO, cassa integrazione imposta da marzo a giugno dalla dirigenza del Gruppo Gavio.



Nonostante le notevoli perdite subite, l'azienda continua a mantenere un atteggiamento di chiusura probabilmente motivato dalla volontà della dirigenza del Gruppo Gavio di azzerare il potere contrattuale dei Lavoratori e giungere al rinnovo della nuova concessione che, comprenderà autostrada dei Fiori e Salt tronco ligure-toscano, con “le mani libere” sulla riorganizzazione della nuova azienda che si andrà a costituire.



Infatti è di questi giorni la notizia della vittoria del Gruppo Gavio (tramite la controllata Itinera) per la gestione della nuova Concessione, risultato ottenuta grazie ad un ribasso del 30%.



Questo forte ribasso, avanzato per mettere fuori gioco l’altro concorrente Dogliani Consorzio Sis (con il partner spagnolo Sacyr Vallehermoso) preoccupa i lavoratori, in quanto è nelle cose che l’intento del Gruppo sarà quello di “scaricarlo” sul costo del lavoro; d'altra parte c'è l'incognita di come sarà organizzata la nuova società, visto che la Direzione della Fiori dista dalla direzione Salt 300 chilometri: ci saranno due Tronchi ed una unica Direzione? E in questo caso il baricentro amministrativo/legale dove sarà posto?



Su tali scenari sarà sicuramente necessario interessare tutte le autorità politiche del territorio, visto il forte impatto che potrebbe provocare lo spostamento del baricentro della Salt dalla regione Toscana ad altro luogo.



In questo situazione molto complessa, che vede da mesi la dirigenza del Gruppo dettare atteggiamenti palesemente volti a annullare ogni spazio di contrattazione, gli scioperi delle singole stazioni continueranno, ciò almeno fino a quando non saranno ripristinate le più elementari regole delle relazioni sindacali, tali da poter garantire che i diritti economici, normativi e sindacali dei Lavoratori Salt siano assicurati nella nuova Concessione.



Dopo il casello di Massa, che terminerà lo sciopero il 31 ottobre, entrerà in sciopero il casello di Carrara, con le modalità sotto riportate:



da Lunedì a Venerdì sciopero

turno 2: dalle 07.30 alle 09.30

turno 3: dalle 17.00 alle 19.00

Sabato e Domenica

turno 2: dalle 11.00 alle 13.00

turno 3: dalle 17.30 alle 19.30



Lo sciopero della stazione di Carrara inizierà il giorno 01 novembre e cesserà il giorno 15 novembre.



Durante lo sciopero le piste automatiche utilizzeranno la modalità “automatismi”, non essendo presidiate, mentre le piste manuali rimarranno aperte in transito libero; i telepass che usciranno da tali piste vedranno azzerarsi la loro precedente entrata, al momento della nuova entrata in autostrada. Ulteriori informazioni saranno reperibili sul sito “filt cgil lucca facebook” https://it-it.facebook.com/pages/category/Organization/FILT-CGIL-LUCCA-1723170827961823/