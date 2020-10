Continua l’acquisto di droga nonostante il Covid: segnalati due giovani

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 30 ottobre 2020, 17:22

In provincia di Massa Carrara due decessi e 168 nuovi contagi: Carrara 47, Massa 85, Montignoso 13, Aulla 7, Casola in Lunigiana 1, Comano 1, Filattiera 1, Fivizzano 1, Licciana Nardi 3, Podenzana 1, Pontremoli 1, Tresana 5, Villafranca in Lunigiana 2

venerdì, 30 ottobre 2020, 13:02

Due misure di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti cittadini magrebini, senza fissa dimora in Italia, che gravitavano in alcune case abbandonate nella zona industriale a ridosso della zona dei campeggi a Marina di Massa, ed una terza nei confronti di un cittadino di origine nomade

venerdì, 30 ottobre 2020, 12:46

È stato indetto uno sciopero di 24 ore dal sindacato Nursing Up, con adesione del sindacato Coina, e indirizzato ai dipendenti dell'Azienda USL Toscana nord ovest del comparto sanità, profili infermieristico e sanitario non medico, dalle ore 7 di lunedì 2 novembre

venerdì, 30 ottobre 2020, 10:54

La Fondazione Marmo, insieme al Comitato Massa Carrara della Croce Rossa, si mobilita a sostegno delle famiglie in difficoltà. La presidente Franchi: «La situazione economica e sociale si sta aggravando. Rinnoviamo il nostro impegno a sostegno della nostra comunità»

venerdì, 30 ottobre 2020, 10:07

La notizia è di pochi giorni fa. In data 14 ottobre la Giunta ha emesso un atto per disciplinare le "Linee di indirizzo per avvalersi di soggetti del servizio civico volontario per espletamento attività di supporto al Museo Gigi Guadagnucci a Villa Rinchiostra"

venerdì, 30 ottobre 2020, 09:53

Dopo il casello di Massa, che terminerà lo sciopero il 31 ottobre, entrerà in sciopero il casello di Carrara. Lo sciopero inizierà il 1° novembre e cesserà il 15 novembre