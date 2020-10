Cronaca



Contratto di fiume per il Frigido: spostato al 26 ottobre il termine ultimo per le iscrizioni

mercoledì, 7 ottobre 2020, 11:50

E’ slittato al giorno 26 ottobre il termine per potersi iscrivere al “Contratto di fiume per il Frigido” tramite l’ avviso pubblico con invito rivolto alle realtà organizzate, alle aziende e a tutti i cittadini interessati alla tematica. Il comune di Massa avvia un percorso partecipativo finalizzato alla costituzione dell’ assemblea di bacino per l’attivazione di un "Contratto di fiume per il Frigido", accordo volontario tra soggetti che vogliano impegnarsi per la salvaguardia e valorizzazione dell'ecosistema fluviale, promosso da un partenariato pubblico-privato di cui il comune è capofila. Il percorso partecipativo, aperto all'adesione di associazioni, aziende e cittadini interessati al tema, si articolerà in cinque incontri di co-programmazione e co-progettazione, strutturati e facilitati, che si svolgeranno tra ottobre 2020 e gennaio 2021 (in caso di restrizioni per covid-19 gli incontri si terranno on-line). Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 12 di venerdì 9 ottobre2020 utilizzando il modulo presente sul sito del comune di Massa. Potranno parteciparvi anche i soggetti promotori che hanno sottoscritto il 3 marzo 2020 il documento di Intenti . Per contatti: comune di Massa Ufficio Politiche Comunitarie, dottoressa Federica Brambilla tel. 0585 490509 mail: politiche.comunitarie@comune.massa.ms.it

Comunità Interattive - Sabrina De Cianni cel. 345 5983141 mail: comunitainterattive@gmail.com