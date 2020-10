Coronavirus, 126 casi tra Apuane e Lunigiana

Altri articoli in Cronaca

sabato, 31 ottobre 2020, 15:21

Circa 270 operatori saranno impegnati nella nuova centrale di tracciamento per i contatti dei positivi al Coronavirus che si sta allestendo, a servizio di tutta l’Asl Toscana nord ovest, negli spazi di Carrarafiere

sabato, 31 ottobre 2020, 13:20

La merce, per un valore complessivo di 600 euro, privata della banda antitaccheggio, è stata restituita al responsabile del punto vendita e il c landestino, giàcolpito da precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato e denunciato

sabato, 31 ottobre 2020, 13:02

E’ successo ieri a Roberta Marcucetti, utente abituale del trasporto pubblico urbano, residente a Gragnana, che ogni giorno deve recarsi a Massa per lavoro

sabato, 31 ottobre 2020, 09:51

Mohamed El Hawi aveva annunciato che sarebbe rimasto aperto fino alle 22 servendo al tavolo: potevamo mancare per verificare la sua attendibilità? No, e infatti, era ed è tutto vero: abbiamo cenato come prima dell'ultimo Dpcm

venerdì, 30 ottobre 2020, 23:31

Nonostante la presenza del sindaco alla manifestazione di piazza Ingolstadt a Marina contro l'ultimo dpcm, non sono mancate le proteste da parte dei presenti nei confronti della scelta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'insensatezza con cui viene giudicato il suo dpcm

venerdì, 30 ottobre 2020, 22:02

Imprenditori, ristoratori, istruttori, insegnanti, operatori sanitari, genitori: cittadini perplessi sull’evolversi della pandemia e soprattutto sulle misure messe in atto per contrastarla