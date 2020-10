Coronavirus, 13 nuovi casi tra Apuane e Lunigiana

Altri articoli in Cronaca

sabato, 10 ottobre 2020, 13:57

Il negoziante era stato brutalmente assalito da uno dei rapinatori che violentemente lo aveva colpito con un martello alla testa per poi asportare l’incasso dell’esercizio commerciale. Video

sabato, 10 ottobre 2020, 13:22

La pattuglia della polizia ha identificato cinque giovani di un’età compresa fra i 20 e i 25 anni, in evidente stato di agitazione, verosimilmente in preda ai fumi dell’alcol, intenti a litigare fra loro, tutti, tra l’altro, senza mascherin

sabato, 10 ottobre 2020, 13:01

In tutta la Asl Toscana nord ovest le liste di attesa per gli interventi chirurgici oncologici sono in significativo miglioramento rispetto al 2019

sabato, 10 ottobre 2020, 10:08

La stazione di Lucca del soccorso alpino è stata attivata venerdì pomeriggio per soccorrere un escursionista nel comprensorio del monte Pisanino, la vetta più alta delle Alpi Apuane

venerdì, 9 ottobre 2020, 20:41

Grande disagio per gli utenti, che proprio in quella fascia oraria sono particolarmente numerosi e grande rabbia per il personale di Cub Trasporti

venerdì, 9 ottobre 2020, 17:53

Questo ottobre compie due anni il progetto “Adotta un vicolo”, un progetto artistico e floreale che nasce e cresce con l’intenzione di voler valorizzare una delle storiche strade carraresi, via San Piero. Foto di Cristina Maioglio