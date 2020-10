Coronavirus, 46 casi tra Apuane e Lunigiana

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 16 ottobre 2020, 09:33

Siamo prossimi ad un lockdown generalizzato con conseguenze devastanti a livello psicologico, affettivo, economico, sociale. E' la fine di ogni libertà

giovedì, 15 ottobre 2020, 11:45

Un 36enne del posto è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Massa perché sorpreso a coltivare piante di cannabis indica in un cortile situato in pieno centro, non distante dalla stazione ferroviaria

giovedì, 15 ottobre 2020, 11:42

Lui è Nino Alberti, di Forno, nel comune di Massa: scultore da 50 anni con una passione particolare, realizzare stemmi. Stamani ha fatto dono al presidente Gianni Lorenzetti dell'emblema della Provincia di Massa-Carrara, scolpito a mano su una lastra di 2 cm

mercoledì, 14 ottobre 2020, 20:02

Il sindaco Francesco Persiani, insieme all'assessore ai lavori pubblici, Marco Guidi, ha incontrato il Presidente di GAIA Vincenzo Colle e la Vice Presidente Michela Consigli, per verificare l'efficienza della struttura e parlare dei futuri investimenti sull'impianto

mercoledì, 14 ottobre 2020, 13:24

Per i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità di propria competenza il Consorzio Zona industriale Apuana, come già accaduto per altre opere con il comune di Massa e con il comune di carrara si è rivolto alla Provincia di Massa-Carrara per le funzioni tecniche e di responsabilità amministrativa del procedimento

mercoledì, 14 ottobre 2020, 12:32

Parco delle Alpi Apuane e SAST - Stazione Carrara e Lunigiana insieme per celebrare la "Geo Disaster Risk Reduction International Day 2020"