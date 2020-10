Covid-19, cinque contagi in altrettante scuole, ma la carica virale è lieve

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 8 ottobre 2020, 20:26

L'automobile Club Massa Carrara si unisce commossa ai familiari dell'amico e compagno di viaggio Guglielmo Aldovardi, vero nume tutelare del motorismo nella città di Massa e di tutta la nostra provincia

giovedì, 8 ottobre 2020, 11:30

La cerimonia commemorativa, promossa dal comune di Carrara, si svolgerà sabato 10 ottobre e si aprirà alle ore 10.00, presso la ex scuola elementare del paese, dove verranno resi gli Onori al cippo marmoreo che ricorda l’incendio di Fontia

giovedì, 8 ottobre 2020, 10:10

Moto Club Massa in lutto per la scomparsa del suo presidente, commendatore Guglielmo Aldovardi. L’ultimo saluto si terrà venerdì alle ore 15:30 alla chiesa dei Capuccini

giovedì, 8 ottobre 2020, 09:32

L’aggiornamento di ieri sera, pur alla luce dei trionfanti di amministrazione e reggente scolastica in merito alla fine dei lavori e al rientro fissato per il 12 ottobre, era invece intriso di una profonda amarezza e della convinzione di aver subito molti disagi per la pessima gestione della situazione

giovedì, 8 ottobre 2020, 09:07

A tagliare il nastro tra gli applausi di medici, infermieri, ostetriche della Fondazione Monasterio e dell’ASL TNO e rappresentanti di Associazioni del settore è il dottor Marco Torre, Direttore Generale della Fondazione Monasterio

mercoledì, 7 ottobre 2020, 13:09

Sin da subito è stata prestata massima attenzione al caso, acquisendo le registrazioni dei filmati di tutti gli impianti di videosorveglianza individuati nell’area di interesse investigativo