Decoro urbano, prosegue e si amplia la collaborazione con "A m'l rum da me"

martedì, 20 ottobre 2020, 18:21

Un tocco di colore sugli arredi urbani e un gruppo di giovani donne con la voglia di valorizzare il proprio territorio. Questi gli ingredienti principali del progetto di riqualificazione urbana voluto dall'assessore alla cultura con delega al decoro urbano Federica Forti e affidato al collettivo carrarese "A m'l rum da me", di cui fanno parte Carlotta Moretti, Martina Ceccarelli e Carolina Barbieri.

L'amministrazione comunale nei mesi scorsi ha definito un originale percorso di decoro artistico per la riqualificazione del centro di Marina di Carrara che prevede una serie di lavori di pitturazione di 16 fioriere. Si tratta delle fioriere in cemento posizionate in piazza Ingolstadt, via Ingolstadt, via Rinchiosa e via Genova.

"Dopo aver realizzato delle fioriere in via Rinchiosa – racconta Carlotta Moretti di A m'l rum da me – abbiamo ricevuto dei riscontri molto positivi sia da parte degli esercenti del centro di Marina che dai cittadini. Siamo molto felici del fatto che il Comune ci abbia contattato per proseguire questo progetto. Per noi è un'opportunità per continuare a promuovere il nostro piano di progettazione grafica e allo stesso tempo valorizzare la nostra città, Carrara. È lei che ci ispira".

Anche l'assessore alla cultura, Federica Forti esprime soddisfazione per il percorso artistico e di decoro urbano: “Si completa grazie all’intervento dell’ufficio Decoro un percorso iniziato dal commercianti di Marina all’insegna del colore e della creatività artistica, pensato sui temi del mare e affidato alle mani de trio di ragazze A m’l rum da me. Tutto made in Carrara!”