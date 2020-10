Cronaca



“Denunciare la violenza”: webinar gratuito organizzato dal Centro antiviolenza di Carrara sulla piattaforma Zoom il 6 ottobre

domenica, 4 ottobre 2020, 17:35

di vinicia tesconi

Martedì 6 ottobre 2020 si terrà un Webinar gratuito in diretta su piattaforma ZOOM ID: 86702143055 PW 168590 il corso di formazione Denunciare La Violenza - Istituzioni Volontariato e Cittadinanza.

L'incontro è aperto a tutte e tutti, ed è accreditato all'Ordine degli avvocati e all'Ordine degli assistenti sociali. Può altresì essere richiesto attestato di partecipazione. Per gli accrediti è obbligatorio iscriversi alla mail: formazione@cifcarrara.net oppure tramite link presente sul sito del CIF Carrara e sulla pagina facebook del centro Antiviolenza Donna chiama donna del Comune di Carrara.

Il progetto parte della rilevazione della necessità di sensibilizzare e formare cittadinanza e mondo del volontariato sui percorsi che il nostro ordinamento giuridico-sociale garantisce dalla denuncia della violenza nei confronti della donna.

Denunciare è possibile: non è sempre una "scelta", ma spesso un atto dovuto della donna a se stessa e ai propri figli a fronte del rischio di vita. Poter rassicurare sul percorso di tutela che si attiva con la denuncia rappresenta un elemento materiale e simbolico per la vittima senza il quale non è possibile pensare una fuoriuscita. Abbiamo constatato come, purtroppo, solo poche conoscano le forme di tutela e questo comporti un grande ostacolo al contrasto alla violenza. La disinformazione inoltre corre a fianco a stereotipi e pregiudizi del tipo: gli assistenti sociali mi toglieranno i figli?; la polizia mi crederà? e il giudice? in fondo è la mia parola contro la sua – cioè quella del compagno violento -; me lo ha già detto che non ho prove. La necessità di dare informazioni a riguardo è stata espressa in particolare dalle istituzioni, procura e forze dell'ordine motivate a divulgare, assieme al Centro antiviolenza DONNAchiama DONNA del comune di Carrara gestito dal CIF Carrara, un messaggio rispondente alla realtà, positivo e preciso: si può denunciare in piena sicurezza grazie alla rete dei servizi antiviolenza :servizi sociali, tribunale, procura, forze dell'ordine, rafforzata oggi dall'adozione del "Codice Rosso", che pone ulteriori prospettive di tutela, e dalla rete con le istituzioni pubbliche, grazie ad un lavoro continuo e coordinato. Necessario pertanto un approfondimento sulle garanzie di tutela e protezione delle vittime di violenza e sulla presenza di una comunità in crescita che si fa carico della questione come problema sociale.

L'evento è realizzato in collaborazione con il CESVOT

Collegamento alla piattaforma ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/86702143055?pwd=STg2OXU3WTkwbmdpZGhsUTBJeTB5UT09

PROGRAMMA

Programma

8,30 -9,00

Registrazione dei partecipanti

ore 9,00-13,00

Saluti delle autorità

Interventi:

Anna Lucia Galleni: Assessore Comune di Carrara Politiche sociali e contrasto alla violenza di genere

Amelia Zanti: Assessore Comune di Massa Politiche Sociali e contrasto Violenza di genere

Giorgia Podestà: Assessore Comune di Montignoso Politiche Sociali e contrasto Violenza di genere

Introduce e modera Francesca Menconi - Presidente CIF Carrara

Gli aspetti giuridici

Luca Villa Presidente del tribunale per i minorenni di Genova

Alessandra Conforti Sostituto Procuratore - procura presso il Tribunale di Massa

Rappresentante Polizia di Stato - Commissariato di Carrara

Rappresentante Carabinieri - Compagnia di Carrara

Serenella Berti Presidente CPO Ordine Avvocati Massa-Carrara

Nella Pisani Pronto soccorso Ospedale Apuane Azienda NordOvest

ore 14,00-17,30

Il Ruolo del terzo settore nel contrasto alla violenza di genere

La rete per la fuoriuscita dalla violenza

Donatella Moruzzo Assistente sociale Responsabile Settore Sociale Comune di Carrara

Carla Conti - Assistente sociale Referente Percorso Rosa Zona Apuane Azienda USL NordOvest

Marina Babboni Esperta di politiche di genere - Già dirigente Settore servizi per il lavoro di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia

Ilaria Bonuccelli (Il Tirreno) La comunicazione giornalistica

Spazio per le domande

